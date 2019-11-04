МЗС: планується зустріч Зеленського і Трампа

Володимира Зеленського з новообраним президентом США Дональдом Трампом.



Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга на прес-брифінгу з головним представником зовнішньої політики ЄС Жозепом Боррелем, пише



Сибіга заявив, що між Зеленським і Трампом "налагоджено діалог".



Проте він відмовився сказати, коли планується зустріч: до чи після інавгурації Трампа в січні.



Після виборів президента США, на яких переміг Трамп, Зеленський провів телефонну розмову із ним, і, за словамиглави України, спілкування пройшло "чудово".



ЗМІ пишуть, що ця телефонна розмова пройшла також за участю бізнесмена Ілона Маска.



Перед цим Зеленський привітав Трампа з "вражаючою" перемогою.

У вересні Володимир Зеленський бачився з Трампом під час візиту до США і презентував йому свій План перемоги. Республіканець раніше неодноразово говорив, що може "закінчити війну" за один день, але не говорив, як. Зеленський, коментуючи такі слова, казав, що відмовитися від своєї території – це не вихід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Триває планування зустрічі президента Україниз новообраним президентом СШАПро це повідомив глава МЗС Українина прес-брифінгу з головним представником зовнішньої політики ЄС Жозепом Боррелем, пише LB.ua Сибіга заявив, що між Зеленським і Трампом "налагоджено діалог".Проте він відмовився сказати, коли планується зустріч: до чи після інавгурації Трампа в січні.Після виборів президента США, на яких переміг Трамп, Зеленський провів телефонну розмову із ним, і, за словамиглави України, спілкування пройшло "чудово".ЗМІ пишуть, що ця телефонна розмова пройшла також за участю бізнесмена Ілона Маска.Перед цим Зеленський привітав Трампа з "вражаючою" перемогою.У вересні Володимир Зеленський бачився з Трампом під час візиту до США і презентував йому свій План перемоги. Республіканець раніше неодноразово говорив, що може "закінчити війну" за один день, але не говорив, як. Зеленський, коментуючи такі слова, казав, що відмовитися від своєї території – це не вихід.

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