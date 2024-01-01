У перші дні великої війни тримав оборону Києва: на Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Голядинець
Сьогодні, 21:15
На війні загинув майстер з ремонту та зарядки акумуляторних батарей взводу спеціальних робіт ремонтної роти, старший сержант ГОЛЯДИНЕЦЬ Сергій Олександрович (15.02.1981 р.н.).
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Сергій — справжній патріот України, учасник Революції Гідності. Після Майдану доєднався до добровольчого батальйону «Айдар», брав участь в АТО. Довгий час служив у навчальному центрі «Десна». У перші дні повномасштабної війни тримав оборону Києва.
Свій останній бій Сергій Голядинець прийняв 4 листопада в н.п. Максимівка Донецької області.
Прощання з воїном відбудеться завтра, 10 листопада:
- 12:00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;
- 13:00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Сергія Голядинця на Алеї Героїв міського кладовища.
Висловлю щирі співчуття родині та усім, хто знав, любив і поважав нашого захисника", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Сергій — справжній патріот України, учасник Революції Гідності. Після Майдану доєднався до добровольчого батальйону «Айдар», брав участь в АТО. Довгий час служив у навчальному центрі «Десна». У перші дні повномасштабної війни тримав оборону Києва.
Свій останній бій Сергій Голядинець прийняв 4 листопада в н.п. Максимівка Донецької області.
Прощання з воїном відбудеться завтра, 10 листопада:
- 12:00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;
- 13:00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Сергія Голядинця на Алеї Героїв міського кладовища.
Висловлю щирі співчуття родині та усім, хто знав, любив і поважав нашого захисника", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У перші дні великої війни тримав оборону Києва: на Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Голядинець
Сьогодні, 21:15
У Рівному відбулися гастролі Волинського драмтеатру: чим дивували лучани і що показували
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 листопада
Сьогодні, 20:00
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Ігор Гірей
Сьогодні, 19:07