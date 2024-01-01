У перші дні великої війни тримав оборону Києва: на Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Голядинець

У перші дні великої війни тримав оборону Києва: на Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Голядинець
На війні загинув майстер з ремонту та зарядки акумуляторних батарей взводу спеціальних робіт ремонтної роти, старший сержант ГОЛЯДИНЕЦЬ Сергій Олександрович (15.02.1981 р.н.).

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Сергій — справжній патріот України, учасник Революції Гідності. Після Майдану доєднався до добровольчого батальйону «Айдар», брав участь в АТО. Довгий час служив у навчальному центрі «Десна». У перші дні повномасштабної війни тримав оборону Києва.

Свій останній бій Сергій Голядинець прийняв 4 листопада в н.п. Максимівка Донецької області.

Прощання з воїном відбудеться завтра, 10 листопада:

- 12:00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;

- 13:00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають Сергія Голядинця на Алеї Героїв міського кладовища.

Висловлю щирі співчуття родині та усім, хто знав, любив і поважав нашого захисника", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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