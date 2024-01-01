Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 10 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно- східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман, з видимістю 200-500 м. Вітер південно- східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 10 листопадаМінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно- східний, 3-8 м/с.Температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман, з видимістю 200-500 м. Вітер південно- східний, 3-8 м/с.Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

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