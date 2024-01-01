На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
У Володимирському районі рятувальники ліквідували пожежу в оселі пенсіонера.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення на лінію 101 надійшло сьогодні об 11:41. У с. Руда Оваднівської громади пожежа охопила дерев'яний житловий будинок місцевого жителя, 1962 р.н.

На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ та місцева пожежна команда с. Овадно. Горіння ліквідували о 12:43.

Потерпілих та жертв немає.

Причину займання з'ясовують.
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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