На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 22:04
У Володимирському районі рятувальники ліквідували пожежу в оселі пенсіонера.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення на лінію 101 надійшло сьогодні об 11:41. У с. Руда Оваднівської громади пожежа охопила дерев'яний житловий будинок місцевого жителя, 1962 р.н.
На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ та місцева пожежна команда с. Овадно. Горіння ліквідували о 12:43.
Потерпілих та жертв немає.
Причину займання з'ясовують.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення на лінію 101 надійшло сьогодні об 11:41. У с. Руда Оваднівської громади пожежа охопила дерев'яний житловий будинок місцевого жителя, 1962 р.н.
На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ та місцева пожежна команда с. Овадно. Горіння ліквідували о 12:43.
Потерпілих та жертв немає.
Причину займання з'ясовують.
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