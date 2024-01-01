На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення на лінію 101 надійшло сьогодні об 11:41. У с. Руда Оваднівської громади пожежа охопила дерев'яний житловий будинок місцевого жителя, 1962 р.н.



На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ та місцева пожежна команда с. Овадно. Горіння ліквідували о 12:43.



Потерпілих та жертв немає.



Причину займання з'ясовують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі рятувальники ліквідували пожежу в оселі пенсіонера.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення на лінію 101 надійшло сьогодні об 11:41. У с. Руда Оваднівської громади пожежа охопила дерев'яний житловий будинок місцевого жителя, 1962 р.н.На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ та місцева пожежна команда с. Овадно. Горіння ліквідували о 12:43.Потерпілих та жертв немає.Причину займання з'ясовують.

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