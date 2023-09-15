«У цьому немає нічого страшного»: у Раді пояснили, чи будуть мобілізувати жінок
09 листопад, 23:13
Наразі Генеральний штаб не надавав жодних пропозицій та ініціатив щодо мобілізації жінок до лав Збройних сил України. Ця тема роздута штучно.
Про це розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська, пише Громадське.
На її думку, «з вулиці» жінок ніхто не буде мобілізувати. Для жінок наразі пропонують не обов'язкову службу в армії, а лише наявність досвіду на випадок повторної війни проти України.
«Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. У цьому немає нічого страшного, і в такий спосіб ми як суспільство готуємося до викликів воєнних», — пояснила депутатка.
Водночас вона відзначила, що жінки віком 18-25 років однаково з чоловіками повинні обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними.
Нагадаємо, раніше адвокатка та військова Євгенія Закревська в інтерв’ю hromadske заявляла, що мобілізація жінок давно на часі.
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Про це розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська, пише Громадське.
На її думку, «з вулиці» жінок ніхто не буде мобілізувати. Для жінок наразі пропонують не обов'язкову службу в армії, а лише наявність досвіду на випадок повторної війни проти України.
«Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. У цьому немає нічого страшного, і в такий спосіб ми як суспільство готуємося до викликів воєнних», — пояснила депутатка.
Водночас вона відзначила, що жінки віком 18-25 років однаково з чоловіками повинні обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними.
Нагадаємо, раніше адвокатка та військова Євгенія Закревська в інтерв’ю hromadske заявляла, що мобілізація жінок давно на часі.
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