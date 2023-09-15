«У цьому немає нічого страшного»: у Раді пояснили, чи будуть мобілізувати жінок

«У цьому немає нічого страшного»: у Раді пояснили, чи будуть мобілізувати жінок
Наразі Генеральний штаб не надавав жодних пропозицій та ініціатив щодо мобілізації жінок до лав Збройних сил України. Ця тема роздута штучно.

Про це розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська, пише Громадське.

На її думку, «з вулиці» жінок ніхто не буде мобілізувати. Для жінок наразі пропонують не обов'язкову службу в армії, а лише наявність досвіду на випадок повторної війни проти України.

«Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. У цьому немає нічого страшного, і в такий спосіб ми як суспільство готуємося до викликів воєнних», — пояснила депутатка.

Водночас вона відзначила, що жінки віком 18-25 років однаково з чоловіками повинні обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними.

Нагадаємо, раніше адвокатка та військова Євгенія Закревська в інтерв’ю hromadske заявляла, що мобілізація жінок давно на часі.

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Теги: жінки, мобілізація
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