«У цьому немає нічого страшного»: у Раді пояснили, чи будуть мобілізувати жінок





Про це розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська, пише



На її думку, «з вулиці» жінок ніхто не буде мобілізувати. Для жінок наразі пропонують не обов'язкову службу в армії, а лише наявність досвіду на випадок повторної війни проти України.



«Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. У цьому немає нічого страшного, і в такий спосіб ми як суспільство готуємося до викликів воєнних», — пояснила депутатка.



Водночас вона відзначила, що жінки віком 18-25 років однаково з чоловіками повинні обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними.



Нагадаємо, раніше адвокатка та військова Євгенія Закревська в інтерв’ю hromadske заявляла, що мобілізація жінок давно на часі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі Генеральний штаб не надавав жодних пропозицій та ініціатив щодо мобілізації жінок до лав Збройних сил України. Ця тема роздута штучно.Про це розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки та оборони, пише Громадське На її думку, «з вулиці» жінок ніхто не буде мобілізувати. Для жінок наразі пропонують не обов'язкову службу в армії, а лише наявність досвіду на випадок повторної війни проти України.«Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. У цьому немає нічого страшного, і в такий спосіб ми як суспільство готуємося до викликів воєнних», — пояснила депутатка.Водночас вона відзначила, що жінки віком 18-25 років однаково з чоловіками повинні обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними.Нагадаємо, раніше адвокатка та військовав інтерв’ю hromadske заявляла, що мобілізація жінок давно на часі.

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