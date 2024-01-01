Не стало відомого українського боксера В’ячеслава Узєлкова
Сьогодні, 18:16
Помер відомий 45-річний український боксер В’ячеслав Узєлков.
Про це повідомив колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус, передає ТСН.
У 2012 році спортсмен переніс інсульт.
Наприкінці березня у боксера виявили тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні йому провели операцію на серці.
У жовтні В'ячеслав повідомив, що отримав інвалідність другої групи.
«В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту. Світла пам’ять тобі, Славо», - написав Володимир Продивус.
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Про це повідомив колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус, передає ТСН.
У 2012 році спортсмен переніс інсульт.
Наприкінці березня у боксера виявили тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні йому провели операцію на серці.
У жовтні В'ячеслав повідомив, що отримав інвалідність другої групи.
«В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту. Світла пам’ять тобі, Славо», - написав Володимир Продивус.
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