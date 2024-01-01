Не стало відомого українського боксера В’ячеслава Узєлкова

В’ячеслав Узєлков.



Про це повідомив колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус, передає



У 2012 році спортсмен переніс інсульт.



Наприкінці березня у боксера виявили тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні йому провели операцію на серці.



У жовтні В'ячеслав повідомив, що отримав інвалідність другої групи.



«В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту. Світла пам’ять тобі, Славо», - написав Володимир Продивус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер відомий 45-річний український боксерПро це повідомив колишній очільник Федерації боксу України, передає ТСН. У 2012 році спортсмен переніс інсульт.Наприкінці березня у боксера виявили тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні йому провели операцію на серці.У жовтні В'ячеслав повідомив, що отримав інвалідність другої групи.«В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту. Світла пам’ять тобі, Славо», - написав Володимир Продивус.

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