В Україні здешевшала картопля: скільки коштує овоч

В Україні здешевшала картопля: скільки коштує овоч
В Україні спостерігається зниження цін на картоплю. Минулого тижня продавцям вдавалося утримувати відпускні ціни на цей овоч досить високому рівні, але активність торгівлі поступово знижувалася.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Виробники прийшли до висновку, що при високому рівні цін реалізувати обсяги картоплі, особливо такої, яка не придатна для подальшого зберігання, до настання морозів буде вкрай складно.

"У результаті більшість із них до середини поточного тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни, намагаючись відродити інтерес оптовиків до свого товару", – пояснили аналітики.

Так, станом на 8 листопада, фермери в основних регіонах виробництва відвантажували якісну картоплю по 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг), залежно від обсягів та якості пропонованої продукції, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами експертів, оптові компанії, багато з яких мають обсяги дорогої картоплі, закупленої на зовнішньому ринку раніше, зараз реалізують надлишкові партії собі на збиток.

Аналітики додали, що зараз власники якісної картоплі не поспішають з реалізацією наявних обсягів продукції, очікуючи на поліпшення цінової ситуації на ринку.

Слід зазначити, що наразі ціни на картоплю в Україні, в середньому у 2,3 раза вищі, ніж на початку листопада 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: картопля, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні здешевшала картопля: скільки коштує овоч
Сьогодні, 16:15
Різдвяні та Новорічні тури за кордон: які напрямки популярні та скільки коштує путівка
Сьогодні, 15:09
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Грицюком
Сьогодні, 14:38
На Харківщині загинув сапер з Волині Вʼячеслав Горнік
Сьогодні, 14:12
На одній з котелень у Луцьку встановили когенераційну установку: як працює обладнання
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
На Волині продовжує дорожчати картопля На Волині продовжує дорожчати картопля
01 листопад, 08:20
Що буде з цінами на картоплю: в Мінагрополітики відповіли Що буде з цінами на картоплю: в Мінагрополітики відповіли
26 жовтень, 03:13
Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку
24 жовтень, 07:15
Картопля побила цінові рекорди: скільки коштує популярний овоч Картопля побила цінові рекорди: скільки коштує популярний овоч
12 жовтень, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні здешевшала картопля: скільки коштує овоч
Сьогодні, 16:15
 0
Різдвяні та Новорічні тури за кордон: які напрямки популярні та скільки коштує путівка
Сьогодні, 15:09
 0
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Грицюком
Сьогодні, 14:38
 0
На Харківщині загинув сапер з Волині Вʼячеслав Горнік
Сьогодні, 14:12
 0
На одній з котелень у Луцьку встановили когенераційну установку: як працює обладнання
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8