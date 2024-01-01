У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Грицюком
Сьогодні, 14:38
9 листопада лучани провели в останню путь загиблого на війні 31-річного військовослужбовця Андрія Грицюка. Відспівали бійця у кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у міській раді Луцька.
Анатолій Грицюк служив на посаді стрільця-помічника гранатометника механізованого відділення. Воїн загинув 26 листопада 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Майже рік захисника вважали зниклим безвісти.
Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі та жителі обласного центру.
Поховали Андрія Грицюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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Про це повідомили у міській раді Луцька.
Анатолій Грицюк служив на посаді стрільця-помічника гранатометника механізованого відділення. Воїн загинув 26 листопада 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Майже рік захисника вважали зниклим безвісти.
Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі та жителі обласного центру.
Поховали Андрія Грицюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
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