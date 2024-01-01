У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Грицюком

Андрія Грицюка. Відспівали бійця у кафедральному соборі Святої Трійці.



Про це повідомили у міській раді Луцька.



Анатолій Грицюк служив на посаді стрільця-помічника гранатометника механізованого відділення. Воїн загинув 26 листопада 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Майже рік захисника вважали зниклим безвісти.



Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі та жителі обласного центру.



Поховали Андрія Грицюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 листопада лучани провели в останню путь загиблого на війні 31-річного військовослужбовця. Відспівали бійця у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у міській раді Луцька.Анатолій Грицюк служив на посаді стрільця-помічника гранатометника механізованого відділення. Воїн загинув 26 листопада 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Майже рік захисника вважали зниклим безвісти.Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі та жителі обласного центру.Поховали Андрія Грицюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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