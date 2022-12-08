На одній з котелень у Луцьку встановили когенераційну установку: як працює обладнання





Про це Іван Скорупський. З його слів, до котельні, де встановили обладнання, приєднані 41 багатоквартирний будинок, дитсадок та ліцей.



Когенераційна установка — це комплектне обладнання, яке виробляє електричну та теплову енергію шляхом спалювання природного газу. Щоб обладнання запрацювало поблизу котельні зробили реконструкцію інженерних мереж та відгородили установку звукозахисним парканом.



"Електрична енергія потужністю 385 кВт-год вона виробляє і цього достатньо для того, щоб забезпечити потреби котельні. І в тому числі ми проклали опори, по них іде кабель до нашого теплового пункту, який забезпечує цілий мікрорайон гарячою водою. Ми створили енергоострів на базі цієї когенераційної установки", — каже заступник директора з виробництва державного комунального підприємства "Луцьктепло" Віктор Мельник.

Когенераційна установка надана місту в рамках Проєкту енергетичної безпеки USAID. На її установку з бюджету підприємства витратили майже 4 мільйони гривень, сказав керівник Іван Скорупський. Це друга котельня у Луцьку, де запрацювала когенераційна установка. Першу встановили на початку року.



"Ми сподіваємось, що за опалювальний період дана установка дасть можливість зекономити підприємству 5,4 мільйона гривень. А та установка, яка в нас в експлуатації від січня, там економічний ефект в тричі більше", — додав директор ДКП "Луцьктепло".



До кінця тижня когенераційна установка працюватиме в тестовому режимі, щоденно технічний огляд здійснюють три працівники комунального підприємства.

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