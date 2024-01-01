Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:46
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу,9 листопада, і неділю, 10 листопада. Перед вихідними валюта суттєво втратила у ціні.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,35 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,56 (-59 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,30 (+11 коп.)
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Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,35 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,56 (-59 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,30 (+11 коп.)
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