Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу,9 листопада, і неділю, 10 листопада. Перед вихідними валюта суттєво втратила у ціні.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,35 (-10 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,56 (-59 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,30 (+11 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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