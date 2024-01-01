Після важкого поранення помер захисник з Волині Олександр Келлер

Після важкого поранення помер захисник з Волині Олександр Келлер
Після тяжкого поранення та довготривалого лікування відійшов у вічність житель селища Торчин, 26-річний воїн Олександр Келлер.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

«Вічна пам'ять і шана Герою, який до останнього боровся за наше мирне майбутнє», – йдеться у дописі.

Інформацію про дату прибуття скорботного кортежу та чин поховання Героя повідомимо пізніше.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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