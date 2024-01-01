Погода у листопаді: як довго ще протримається тепло

У другій половині листопада очікується мінливий характер погоди з достатньою кількістю опадів та невисокою температурою.Про це інформує ТСН.Вихідні наближаються, як і зима, а тому, поки ще не вдарили морози, хотілось би відпочити і на свіжому повітрі. Початок тижня виявився примхливим, а вітер подекуди здував і дерева, і балкони, втім на вихідних погода таки ще порадує нас, прогнозують синоптики. Зокрема, фахівці "Укргідрометцентру" кажуть, що у п'ятницю, 8 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями буде туман. Вітер незначний, змінних напрямків, 3-8 м/с; у східній частині західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1... +4 °С, а вдень буде ​​+8… +13 °С.Схожа ситуація і в суботу, 9 листопада, опадів також не прогнозують, але вночі та вранці буде місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; у західних регіонах змінних напрямів, 3 – 8 м/с.Температура повітря вночі становитиме від одного градусу морозу до +4 градусів тепла, а вдень буде від ​​+8 до +13 °С градусів тепла.Аналогічна погода на нас чекає і у неділю, 10 листопада, по всій території України продовжить панувати антициклон. Втім, очікується мінлива хмарність, але знову ж таки без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура повітря вночі становитиме від 0 до +5 градусів тепла, а вдень також буде від ​​+8 до +13 градусів тепла.Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що в листопаді тепло ще утримається в Україні. А от триватиме місяць по-різному: чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод.Холодати почне у другій декаді, температура до кінця місяця поступово знизиться від +6-7 до +3-4 градусів удень і від 0-3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі.З холодами прийдуть опади, вся третя декада очікується мокрою, пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині. А от на півночі погода у листопаді буде різною."Температурні гойдалки" протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочався від +12-13 градусів удень, далі кілька днів синоптики прогнозують, що буде +5-7, а потім тепло ще трохи повернеться і буде знову +9-11. Вночі холодніше на 5-7 градусів, трохи дощитиме.У східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – листопад вступив у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впала від +10-12 градусів до +5-6, синоптики кажуть, що так буде протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градусів, вночі заморозки до -2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало, і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині, іноді пролітатиме сніг. Південні області зустрінуть листопад комфортними температурами. Однак далі буде похолодання.