Без опадів, але із нічними заморозками: якою буде погода на вихідні у Луцьку та області
08 листопад, 23:18
У вихідні, 9 та 10 листопада, у Луцьку та області зберігатиметься суха погода. Морози синоптики прогнозують лише уночі.
За даними обласного гідрометеоцентру, температура вночі становитиме від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 9-11 листопада — 4-9⁰ тепла.
З 12 листопада денна температура не перевищить 1-6⁰ тепла.
З 14 листопада, кажуть синоптики, у зв'язку із виходом циклону з Балкан, в область пройдуть дощі, можливий мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме від 0⁰ до 5⁰ морозу.
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За даними обласного гідрометеоцентру, температура вночі становитиме від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 9-11 листопада — 4-9⁰ тепла.
З 12 листопада денна температура не перевищить 1-6⁰ тепла.
З 14 листопада, кажуть синоптики, у зв'язку із виходом циклону з Балкан, в область пройдуть дощі, можливий мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме від 0⁰ до 5⁰ морозу.
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