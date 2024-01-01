Без опадів, але із нічними заморозками: якою буде погода на вихідні у Луцьку та області

Без опадів, але із нічними заморозками: якою буде погода на вихідні у Луцьку та області
У вихідні, 9 та 10 листопада, у Луцьку та області зберігатиметься суха погода. Морози синоптики прогнозують лише уночі.

За даними обласного гідрометеоцентру, температура вночі становитиме від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 9-11 листопада — 4-9⁰ тепла.

З 12 листопада денна температура не перевищить 1-6⁰ тепла.

З 14 листопада, кажуть синоптики, у зв'язку із виходом циклону з Балкан, в область пройдуть дощі, можливий мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме від 0⁰ до 5⁰ морозу.

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Теги: погода, прогноз
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