Підготовка до зимового періоду у Луцькій громаді: чому не посипатимуть піском дороги





Про це в коментарі Володимир Марценюк.



"Пісок у цьому році ми не будемо використовувати через те, що він тільки забруднює нам зливову каналізацію", — зазначив посадовець.



Натомість для забезпечення безперебійного та безпечного руху транспорту дорогами громади на підприємстві вже підготували 2 тисячі тонн щебенево-соляної суміші та 1 тисячу тонн чистої технічної солі третього полону.



На який період може вистачити протиожеледних сумішей, зі слів Володимира Марценюка, точно не підраховують, адже це залежатиме від погодних умов. "Судячи з попередніх років, повинно вистачити до кінця року. Ще й може залишитися на наступний рік", — сказав комунальник.



Окрім цього, до експлуатації в зимовий період готові 26 одиниць техніки: солерозкидачі з відвалами для доріг, тракторна техніка з солерозкидачами та відвалами для тротуарів, навантажувальна техніка, грейдери, а також великі трактори для розчищення доріг та вулиць у селах.



У разі потреби, додав Володимир Марценюк, у зимовий період "Луцькспецкомунтранс" залучатиме на договірних умовах снігоочисну та посипальну техніку приватних фірм.



За даними волинських синоптиків, у зв'язку із виходом циклону з Балкан із 14 листопада у регіоні очікуються дощі, можливий мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме від 0 ⁰ до 5 ⁰ морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час снігопадів та ожеледиці в зимовий період дороги в Луцькій територіальній громаді цього року не посипатимуть піском.Про це в коментарі Суспільному розповів директор комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс""Пісок у цьому році ми не будемо використовувати через те, що він тільки забруднює нам зливову каналізацію", — зазначив посадовець.Натомість для забезпечення безперебійного та безпечного руху транспорту дорогами громади на підприємстві вже підготували 2 тисячі тонн щебенево-соляної суміші та 1 тисячу тонн чистої технічної солі третього полону.На який період може вистачити протиожеледних сумішей, зі слів Володимира Марценюка, точно не підраховують, адже це залежатиме від погодних умов. "Судячи з попередніх років, повинно вистачити до кінця року. Ще й може залишитися на наступний рік", — сказав комунальник.Окрім цього, до експлуатації в зимовий період готові 26 одиниць техніки: солерозкидачі з відвалами для доріг, тракторна техніка з солерозкидачами та відвалами для тротуарів, навантажувальна техніка, грейдери, а також великі трактори для розчищення доріг та вулиць у селах.У разі потреби, додав Володимир Марценюк, у зимовий період "Луцькспецкомунтранс" залучатиме на договірних умовах снігоочисну та посипальну техніку приватних фірм.За даними волинських синоптиків, у зв'язку із виходом циклону з Балкан із 14 листопада у регіоні очікуються дощі, можливий мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме від 0 ⁰ до 5 ⁰ морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію