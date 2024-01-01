Підготовка до зимового періоду у Луцькій громаді: чому не посипатимуть піском дороги
Сьогодні, 21:48
Під час снігопадів та ожеледиці в зимовий період дороги в Луцькій територіальній громаді цього року не посипатимуть піском.
Про це в коментарі Суспільному розповів директор комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.
"Пісок у цьому році ми не будемо використовувати через те, що він тільки забруднює нам зливову каналізацію", — зазначив посадовець.
Натомість для забезпечення безперебійного та безпечного руху транспорту дорогами громади на підприємстві вже підготували 2 тисячі тонн щебенево-соляної суміші та 1 тисячу тонн чистої технічної солі третього полону.
На який період може вистачити протиожеледних сумішей, зі слів Володимира Марценюка, точно не підраховують, адже це залежатиме від погодних умов. "Судячи з попередніх років, повинно вистачити до кінця року. Ще й може залишитися на наступний рік", — сказав комунальник.
Окрім цього, до експлуатації в зимовий період готові 26 одиниць техніки: солерозкидачі з відвалами для доріг, тракторна техніка з солерозкидачами та відвалами для тротуарів, навантажувальна техніка, грейдери, а також великі трактори для розчищення доріг та вулиць у селах.
У разі потреби, додав Володимир Марценюк, у зимовий період "Луцькспецкомунтранс" залучатиме на договірних умовах снігоочисну та посипальну техніку приватних фірм.
За даними волинських синоптиків, у зв'язку із виходом циклону з Балкан із 14 листопада у регіоні очікуються дощі, можливий мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме від 0 ⁰ до 5 ⁰ морозу.
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Про це в коментарі Суспільному розповів директор комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.
"Пісок у цьому році ми не будемо використовувати через те, що він тільки забруднює нам зливову каналізацію", — зазначив посадовець.
Натомість для забезпечення безперебійного та безпечного руху транспорту дорогами громади на підприємстві вже підготували 2 тисячі тонн щебенево-соляної суміші та 1 тисячу тонн чистої технічної солі третього полону.
На який період може вистачити протиожеледних сумішей, зі слів Володимира Марценюка, точно не підраховують, адже це залежатиме від погодних умов. "Судячи з попередніх років, повинно вистачити до кінця року. Ще й може залишитися на наступний рік", — сказав комунальник.
Окрім цього, до експлуатації в зимовий період готові 26 одиниць техніки: солерозкидачі з відвалами для доріг, тракторна техніка з солерозкидачами та відвалами для тротуарів, навантажувальна техніка, грейдери, а також великі трактори для розчищення доріг та вулиць у селах.
У разі потреби, додав Володимир Марценюк, у зимовий період "Луцькспецкомунтранс" залучатиме на договірних умовах снігоочисну та посипальну техніку приватних фірм.
За даними волинських синоптиків, у зв'язку із виходом циклону з Балкан із 14 листопада у регіоні очікуються дощі, можливий мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме від 0 ⁰ до 5 ⁰ морозу.
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