Трампа зацікавили два пункти в Плані перемоги Зеленського, — FT
Сьогодні, 14:45
Новообраного президента США Дональда Трампа зацікавили два пункти Плану перемоги українського президента Володимира Зеленського, який той представив йому під час зустрічі у вересні.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела серед українських та європейських посадовців, пише Громадське.
Так, ідеться про четвертий і п’ятий пункти Плану перемоги — доступ західних партнерів до природних ресурсів України та заміна частини американських військ, дислокованих в Європі, українськими військами після війни.
Співрозмовники видання, які брали участь у розробці плану Зеленського, заявили, що ці два пункти були орієнтовані саме на Трампа. Під час його зустрічі з Зеленським він був ними «зацікавлений».
Як пише FT, окремо лідери бізнесу в Україні також обговорюють з українським урядом можливість надання Трампу повноважень «інвестиційного скринінгу» — це дасть йому змогу обирати, хто може вести бізнес в Україні.
Людина, яка бере участь у розробці цієї ідеї, описала її як ABC — Anybody But China («Хто завгодно, тільки не Китай»). За її словами, українські індустрії, залежні від китайських технологій і матеріалів, зокрема телекомунікації, могли б натомість змінити їх на американських постачальників і залучити більше західних інвестицій.
Ця ідея перебуває на ранніх стадіях розвитку, але деякі бізнес-лідери, близькі до Офісу президента України, вважають, що вона може добре зіграти на руку Трампу.
План перемоги Зеленського
Президент Володимир Зеленський 17 жовтня представив План перемоги у Верховній Раді. Він складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.
За його словами, якщо план вдасться реалізувати, то війну можна буде завершити не пізніше ніж 2025 року. Він каже, що план допоможе «примусити» росію взяти участь у другому Саміті миру та бути готовою закінчити війну: «І це не заморожування. І це не торгівля територіями чи суверенітетом України».
Документ містить п’ять пунктів: перший — геополітичний, що полягає в негайному запрошенні України до НАТО; наступні два — військові; четвертий — економічний і п’ятий — безпековий. Перші чотири призначені на час війни, щоб її завершити, а п’ятий — на післявоєнний період.
Зеленський уже презентував деталі плану у США та Європі.
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Про це пише Financial Times із посиланням на джерела серед українських та європейських посадовців, пише Громадське.
Так, ідеться про четвертий і п’ятий пункти Плану перемоги — доступ західних партнерів до природних ресурсів України та заміна частини американських військ, дислокованих в Європі, українськими військами після війни.
Співрозмовники видання, які брали участь у розробці плану Зеленського, заявили, що ці два пункти були орієнтовані саме на Трампа. Під час його зустрічі з Зеленським він був ними «зацікавлений».
Як пише FT, окремо лідери бізнесу в Україні також обговорюють з українським урядом можливість надання Трампу повноважень «інвестиційного скринінгу» — це дасть йому змогу обирати, хто може вести бізнес в Україні.
Людина, яка бере участь у розробці цієї ідеї, описала її як ABC — Anybody But China («Хто завгодно, тільки не Китай»). За її словами, українські індустрії, залежні від китайських технологій і матеріалів, зокрема телекомунікації, могли б натомість змінити їх на американських постачальників і залучити більше західних інвестицій.
Ця ідея перебуває на ранніх стадіях розвитку, але деякі бізнес-лідери, близькі до Офісу президента України, вважають, що вона може добре зіграти на руку Трампу.
План перемоги Зеленського
Президент Володимир Зеленський 17 жовтня представив План перемоги у Верховній Раді. Він складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.
За його словами, якщо план вдасться реалізувати, то війну можна буде завершити не пізніше ніж 2025 року. Він каже, що план допоможе «примусити» росію взяти участь у другому Саміті миру та бути готовою закінчити війну: «І це не заморожування. І це не торгівля територіями чи суверенітетом України».
Документ містить п’ять пунктів: перший — геополітичний, що полягає в негайному запрошенні України до НАТО; наступні два — військові; четвертий — економічний і п’ятий — безпековий. Перші чотири призначені на час війни, щоб її завершити, а п’ятий — на післявоєнний період.
Зеленський уже презентував деталі плану у США та Європі.
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