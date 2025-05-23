Трамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною і рф найближчим часом

Трамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною і рф найближчим часом
Американський президент Дональд Трамп заявив, що між Росією та Україною узгоджений масштабний обмін полоненими.

Про це написав Трамп у соцмережі Truth Social у п’ятницю, 23 травня, передає "Європейська правда".

Трамп став першим західним посадовцем, який прокоментував обмін, про підготовку якого було домовлено на переговорах у Стамбулі.

"(Домовленість про) масштабний обмін полоненими між Росією та Україною щойно було фіналізовано", – йдеться у дописі президента США.

Також з повідомлення Трампа виходить, що обмін фактично ще не відбувся. "Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з досягненням цієї домовленості. Чи може це стати початком чогось великого?", – завершив він свій допис.

Співрозмовник "Європейської правди" у спецслужбах заявив, що обмін ще не завершено. За його словами, процес триває.

"Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з досягненням цієї домовленості. Чи може це стати початком чогось великого?", – написав американський президент.

22 травня президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну після того, як у Туреччині під час переговорів між Росією та Україною було досягнути домовленості у форматі "1000 на 1000".

Ця домовленість стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі українською та російської делегацій у Туреччині, яка відбулася 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі.

Тоді Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником путіна Владіміром Мединським.

За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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