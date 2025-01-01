На Волині невинна бійка завершилася смертю: чоловік помер після удару в обличчя





Про це стало відомо з



Як усе сталося?

Інцидент трапився ввечері 29 липня 2024 року. Обвинувачений та підсудний саме випивали, коли між ними виник конфлікт. Під час нього обвинувачений наніс всього один удар рукою в обличчя опонента.



Внаслідок цього потерпілий втратив рівновагу, впав та тверду поверхню і сильно вдарився головою. Тілесні ушкодження виявилися критичними: травматичне випинання дисків хребта, забій спинного мозку та інші ускладнення.



Постраждалий був госпіталізований до Луцької міської клінічної лікарні, де проходив лікування. Проте, попри зусилля медиків, через місяць він помер.



Суд над винуватцем

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що не мав наміру вбивати, щиро розкаявся та просив про м’якше покарання. Також наголосив, що конфлікт спалахнув через те, що загиблий у стані сильного алкогольного сп’яніння образив його дружину.



Врешті, Феміда визнала чоловіка винним у вчиненні вбивства через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України) та призначила йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Проте, з урахуванням всіх пом'якшувальних обставин, було прийняте рішення звільнити волинянина від відбування покарання з випробуванням на один рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виніс вирок жителю Волині, який вдарив знайомого в обличчя під час конфлікту, а той невдало впав та невдовзі помер.Про це стало відомо з рішення від 21 травня.Інцидент трапився ввечері 29 липня 2024 року. Обвинувачений та підсудний саме випивали, коли між ними виник конфлікт. Під час нього обвинувачений наніс всього один удар рукою в обличчя опонента.Внаслідок цього потерпілий втратив рівновагу, впав та тверду поверхню і сильно вдарився головою. Тілесні ушкодження виявилися критичними: травматичне випинання дисків хребта, забій спинного мозку та інші ускладнення.Постраждалий був госпіталізований до Луцької міської клінічної лікарні, де проходив лікування. Проте, попри зусилля медиків, через місяць він помер.У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що не мав наміру вбивати, щиро розкаявся та просив про м’якше покарання. Також наголосив, що конфлікт спалахнув через те, що загиблий у стані сильного алкогольного сп’яніння образив його дружину.Врешті, Феміда визнала чоловіка винним у вчиненні вбивства через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України) та призначила йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Проте, з урахуванням всіх пом'якшувальних обставин, було прийняте рішення звільнити волинянина від відбування покарання з випробуванням на один рік.

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