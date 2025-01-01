На Волині нагородили переможців регіонального етапу конкурсу «Учитель року — 2025»





Змагання відбулося у чотирьох номінаціях, пише



По 10 педагогів змагалися у секції ″Історія‶ та ‶Хімія″, 8 — у ″Зарубіжній літературі″ та 7 у номінації ″Технології / Трудове навчання″.



Переможці обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року — 2025":



Лілія Воробей, учителька хімії Луцької гімназії №17;



Оксана Кот, учителька історії Нововолинського ліцею №8;



Тетяна Коцюба, учителька зарубіжної літератури Луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука;



Тетяна Стрельчук, учителька обслуговуючої праці Ліцею №5 імені Анатолія Кореневського у Володимирі.



Усіх лауреатів відзначили Почесними грамотами Волинської ОДА.



Також відзнаки отримали ще понад 100 педагогів з усієї області — за участь у конкурсі, допомогу в його організації та особистий внесок у розвиток освітянської галузі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині відзначили переможців обласного етапу конкурсу ″Учитель року — 2025″. У ньому взяли участь 35 педагогів області.Змагання відбулося у чотирьох номінаціях, пише Суспільне По 10 педагогів змагалися у секції ″Історія‶ та ‶Хімія″, 8 — у ″Зарубіжній літературі″ та 7 у номінації ″Технології / Трудове навчання″., учителька хімії Луцької гімназії №17;, учителька історії Нововолинського ліцею №8;, учителька зарубіжної літератури Луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука;, учителька обслуговуючої праці Ліцею №5 імені Анатолія Кореневського у Володимирі.Усіх лауреатів відзначили Почесними грамотами Волинської ОДА.Також відзнаки отримали ще понад 100 педагогів з усієї області — за участь у конкурсі, допомогу в його організації та особистий внесок у розвиток освітянської галузі.

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