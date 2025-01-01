На Волині нагородили переможців регіонального етапу конкурсу «Учитель року — 2025»
Сьогодні, 16:12
На Волині відзначили переможців обласного етапу конкурсу ″Учитель року — 2025″. У ньому взяли участь 35 педагогів області.
Змагання відбулося у чотирьох номінаціях, пише Суспільне.
По 10 педагогів змагалися у секції ″Історія‶ та ‶Хімія″, 8 — у ″Зарубіжній літературі″ та 7 у номінації ″Технології / Трудове навчання″.
Переможці обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року — 2025":
Лілія Воробей, учителька хімії Луцької гімназії №17;
Оксана Кот, учителька історії Нововолинського ліцею №8;
Тетяна Коцюба, учителька зарубіжної літератури Луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука;
Тетяна Стрельчук, учителька обслуговуючої праці Ліцею №5 імені Анатолія Кореневського у Володимирі.
Усіх лауреатів відзначили Почесними грамотами Волинської ОДА.
Також відзнаки отримали ще понад 100 педагогів з усієї області — за участь у конкурсі, допомогу в його організації та особистий внесок у розвиток освітянської галузі.
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Змагання відбулося у чотирьох номінаціях, пише Суспільне.
По 10 педагогів змагалися у секції ″Історія‶ та ‶Хімія″, 8 — у ″Зарубіжній літературі″ та 7 у номінації ″Технології / Трудове навчання″.
Переможці обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року — 2025":
Лілія Воробей, учителька хімії Луцької гімназії №17;
Оксана Кот, учителька історії Нововолинського ліцею №8;
Тетяна Коцюба, учителька зарубіжної літератури Луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука;
Тетяна Стрельчук, учителька обслуговуючої праці Ліцею №5 імені Анатолія Кореневського у Володимирі.
Усіх лауреатів відзначили Почесними грамотами Волинської ОДА.
Також відзнаки отримали ще понад 100 педагогів з усієї області — за участь у конкурсі, допомогу в його організації та особистий внесок у розвиток освітянської галузі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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