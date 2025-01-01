На Волині нагородили переможців регіонального етапу конкурсу «Учитель року — 2025»

На Волині нагородили переможців регіонального етапу конкурсу «Учитель року — 2025»
На Волині відзначили переможців обласного етапу конкурсу ″Учитель року — 2025″. У ньому взяли участь 35 педагогів області.

Змагання відбулося у чотирьох номінаціях, пише Суспільне.

По 10 педагогів змагалися у секції ″Історія‶ та ‶Хімія″, 8 — у ″Зарубіжній літературі″ та 7 у номінації ″Технології / Трудове навчання″.

Переможці обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року — 2025":

Лілія Воробей, учителька хімії Луцької гімназії №17;

Оксана Кот, учителька історії Нововолинського ліцею №8;

Тетяна Коцюба, учителька зарубіжної літератури Луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука;

Тетяна Стрельчук, учителька обслуговуючої праці Ліцею №5 імені Анатолія Кореневського у Володимирі.

Усіх лауреатів відзначили Почесними грамотами Волинської ОДА.

Також відзнаки отримали ще понад 100 педагогів з усієї області — за участь у конкурсі, допомогу в його організації та особистий внесок у розвиток освітянської галузі.

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Теги: Волинь, учитель року
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