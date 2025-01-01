Генштаб підтвердив удар по російському заводу, який робить деталі для ракет і бомб





Про це повідомляє



"У ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області", - йдеться у повідомленні.



Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. Як зазначає Генштаб, на території підприємства виникла пожежа.



Чим важливий завод



Завод "Енергія" - один з найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму. Крім того, підприємство є єдиним російським виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.



Також завод забезпечує виготовлення батарей для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, які застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.



"Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення", - наголошує Генштаб ЗСУ.



Вибухи у Липецькій області



Міноборони РФ заявило, що з 20:00 22 травня над 12 областями Росії й окупованим Кримом нібито збили 112 безпілотників.



Росіяни заявили, що Липецьку область атакували безпілотники, вдаривши по заводу "Енергія" у місті Єлець, який виготовляє акумулятори і батареї для безпілотників.



Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Повідомляють, що всіх працівників евакуювали. Місцеві жителі стверджують, що чули понад десять вибухів у небі.



У Центрі протидії дезінформації заявили, що важливий завод російського ВПК "Енергія" після атаки призупиняє роботу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни атакували завод "Енергія" у місті Єлець Липецької області. Там виготовляють деталі для російських ракет, бомб та спецтехніки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ."У ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області", - йдеться у повідомленні.Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. Як зазначає Генштаб, на території підприємства виникла пожежа.Завод "Енергія" - один з найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму. Крім того, підприємство є єдиним російським виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.Також завод забезпечує виготовлення батарей для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, які застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки."Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення", - наголошує Генштаб ЗСУ.Міноборони РФ заявило, що з 20:00 22 травня над 12 областями Росії й окупованим Кримом нібито збили 112 безпілотників.Росіяни заявили, що Липецьку область атакували безпілотники, вдаривши по заводу "Енергія" у місті Єлець, який виготовляє акумулятори і батареї для безпілотників.Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Повідомляють, що всіх працівників евакуювали. Місцеві жителі стверджують, що чули понад десять вибухів у небі.У Центрі протидії дезінформації заявили, що важливий завод російського ВПК "Енергія" після атаки призупиняє роботу.

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