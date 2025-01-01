Волинянину дали три роки тюрми за те, що не з’явився за повісткою









Деталі справи

Обвинувачений 6 листопада 2023 року отримав повістку з вимогою з’явитися того ж дня о 18:00 до визначеного пункту збору. Однак туди чоловік так і не прибув. Не повідомив він і про причини своєї відсутності.



Слідством було встановлено, що чоловік не мав законних підстав для відстрочки або звільнення від мобілізації.



Рішення суду

На суді чоловік заявив, що не вважає себе придатним через проблеми із зором, які має ще з дитинства. Проте, як з’ясувалося, медичний огляд підтвердив, що завдяки корекції зору за допомогою окулярів чоловік може досягати гостроти зору, яка відповідає критеріям придатності до служби.



Суд визнав обвинуваченого винним у свідомому ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Щоправда, підсудний своєї вини так і не визнав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виніс вирок військовозобов’язаному чоловікові, який не з’явився до пункту збору в призначений час. За це його визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення — ухилення від призову за мобілізацією. Фінальне рішення у цій справі було прийняте 20 травня. Але сама історія сталася ще півтора року тому.Обвинувачений 6 листопада 2023 року отримав повістку з вимогою з’явитися того ж дня о 18:00 до визначеного пункту збору. Однак туди чоловік так і не прибув. Не повідомив він і про причини своєї відсутності.Слідством було встановлено, що чоловік не мав законних підстав для відстрочки або звільнення від мобілізації.На суді чоловік заявив, що не вважає себе придатним через проблеми із зором, які має ще з дитинства. Проте, як з’ясувалося, медичний огляд підтвердив, що завдяки корекції зору за допомогою окулярів чоловік може досягати гостроти зору, яка відповідає критеріям придатності до служби.Суд визнав обвинуваченого винним у свідомому ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Щоправда, підсудний своєї вини так і не визнав.

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