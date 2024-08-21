У Ковели завершили ремонт укриття у корпусі медичного коледжу





Про це Ігор Чайка.



"Завершили ремонт підвального приміщення на вул. Т. Боровця,1. Тут розташований корпус Ковельського фахового медичного коледжу. Насамперед, подбали про студентів й персонал. Та важливо, що у разі тривоги укриттям можуть скористатися мешканці мікрорайону «Сільмаш»", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що на ремонт об’єкта комунальної власності з бюджету спрямовано 430 тис. грн. Роботи виконав управитель будинку — РЖКП №1. В укритті, розрахованому на 180 осіб, облаштовано систему вентиляції, освітлення, санвузол, оновлено стелю, стіни й підлогу. Заклад самостійно подбає про меблювання.



Торік з бюджету громади спрямовано 500 тис. грн на облаштування укриття в корпусі медколеджу на вул. Незалежності, 182.



Цьогоріч на його дооблаштування передбачено ще 400 тис. грн.



"Хоча це заклад обласної комунальної власності, ми робимо все можливе, щоб забезпечити захист дітям та педагогам, адже це інвестиція в їхній спокій і безпеку", - зазначив мер Ковеля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі завершили ремонт підвального приміщення у корпусі Ковельського фахового медичного коледжу.Про це повідомив міський голова"Завершили ремонт підвального приміщення на вул. Т. Боровця,1. Тут розташований корпус Ковельського фахового медичного коледжу. Насамперед, подбали про студентів й персонал. Та важливо, що у разі тривоги укриттям можуть скористатися мешканці мікрорайону «Сільмаш»", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що на ремонт об’єкта комунальної власності з бюджету спрямовано 430 тис. грн. Роботи виконав управитель будинку — РЖКП №1. В укритті, розрахованому на 180 осіб, облаштовано систему вентиляції, освітлення, санвузол, оновлено стелю, стіни й підлогу. Заклад самостійно подбає про меблювання.Торік з бюджету громади спрямовано 500 тис. грн на облаштування укриття в корпусі медколеджу на вул. Незалежності, 182.Цьогоріч на його дооблаштування передбачено ще 400 тис. грн."Хоча це заклад обласної комунальної власності, ми робимо все можливе, щоб забезпечити захист дітям та педагогам, адже це інвестиція в їхній спокій і безпеку", - зазначив мер Ковеля.

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