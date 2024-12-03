На Волині вимагають повернути громаді земельну ділянку з озером

Прокурори в суді вимагають повернення громаді Турійська земельної ділянки з озером «Селище».Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовом в інтересах держави в особі Турійської селищної ради, аби розірвати договори оренди й зобов'язати недобросовісного орендаря повернути громаді земельну ділянку з озером, яку він використовує не за цільовим призначенням.Встановлено, що у грудні 2003 року суб'єкт господарювання взяв в оренду для створення культурного рибного господарства та промислового вилову риби земельну ділянку, на якій розташовувалося озеро «Селище» з прибережними смугами.Проте, всупереч взятим на себе зобов'язанням, орендар рибогосподарської діяльності не здійснював, а прибережну захисну смугу розорав та засіяв соєю.У січні 2025 року його було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил використання земель.Окрім того, Державною екологічною інспекцією у Волинській області подано позовну заяву про відшкодування понад 57 тисяч гривень збитків, завданих через нецільове використання земельної ділянки навколишньому природному середовищу.Прокурори в суді наполягатимуть на розірванні договорів оренди та поверненні ділянки з озером громаді селища.