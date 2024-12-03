На Волині вимагають повернути громаді земельну ділянку з озером
Сьогодні, 14:37
Прокурори в суді вимагають повернення громаді Турійська земельної ділянки з озером «Селище».
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовом в інтересах держави в особі Турійської селищної ради, аби розірвати договори оренди й зобов'язати недобросовісного орендаря повернути громаді земельну ділянку з озером, яку він використовує не за цільовим призначенням.
Встановлено, що у грудні 2003 року суб'єкт господарювання взяв в оренду для створення культурного рибного господарства та промислового вилову риби земельну ділянку, на якій розташовувалося озеро «Селище» з прибережними смугами.
Проте, всупереч взятим на себе зобов'язанням, орендар рибогосподарської діяльності не здійснював, а прибережну захисну смугу розорав та засіяв соєю.
У січні 2025 року його було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил використання земель.
Окрім того, Державною екологічною інспекцією у Волинській області подано позовну заяву про відшкодування понад 57 тисяч гривень збитків, завданих через нецільове використання земельної ділянки навколишньому природному середовищу.
Прокурори в суді наполягатимуть на розірванні договорів оренди та поверненні ділянки з озером громаді селища.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовом в інтересах держави в особі Турійської селищної ради, аби розірвати договори оренди й зобов'язати недобросовісного орендаря повернути громаді земельну ділянку з озером, яку він використовує не за цільовим призначенням.
Встановлено, що у грудні 2003 року суб'єкт господарювання взяв в оренду для створення культурного рибного господарства та промислового вилову риби земельну ділянку, на якій розташовувалося озеро «Селище» з прибережними смугами.
Проте, всупереч взятим на себе зобов'язанням, орендар рибогосподарської діяльності не здійснював, а прибережну захисну смугу розорав та засіяв соєю.
У січні 2025 року його було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил використання земель.
Окрім того, Державною екологічною інспекцією у Волинській області подано позовну заяву про відшкодування понад 57 тисяч гривень збитків, завданих через нецільове використання земельної ділянки навколишньому природному середовищу.
Прокурори в суді наполягатимуть на розірванні договорів оренди та поверненні ділянки з озером громаді селища.
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