На Волині вимагають повернути громаді земельну ділянку з озером

На Волині вимагають повернути громаді земельну ділянку з озером
Прокурори в суді вимагають повернення громаді Турійська земельної ділянки з озером «Селище».

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовом в інтересах держави в особі Турійської селищної ради, аби розірвати договори оренди й зобов'язати недобросовісного орендаря повернути громаді земельну ділянку з озером, яку він використовує не за цільовим призначенням.

Встановлено, що у грудні 2003 року суб'єкт господарювання взяв в оренду для створення культурного рибного господарства та промислового вилову риби земельну ділянку, на якій розташовувалося озеро «Селище» з прибережними смугами.

Проте, всупереч взятим на себе зобов'язанням, орендар рибогосподарської діяльності не здійснював, а прибережну захисну смугу розорав та засіяв соєю.

У січні 2025 року його було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил використання земель.

Окрім того, Державною екологічною інспекцією у Волинській області подано позовну заяву про відшкодування понад 57 тисяч гривень збитків, завданих через нецільове використання земельної ділянки навколишньому природному середовищу.

Прокурори в суді наполягатимуть на розірванні договорів оренди та поверненні ділянки з озером громаді селища.

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Теги: Волинь, орендар, озеро
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