Перший рівень небезпеки: волинян попередили про шквали та грози з градом

Перший рівень небезпеки: волинян попередили про шквали та грози з градом
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.

Як попередили синоптики, завтра, 24 травня, очікуються гроза, місцями по області шквали 15-20 м/с, удень подекуди град (діаметром 6-19 мм).

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Перший рівень небезпеки: волинян попередили про шквали та грози з градом

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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