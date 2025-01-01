Перший рівень небезпеки: волинян попередили про шквали та грози з градом
Сьогодні, 13:05
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
Як попередили синоптики, завтра, 24 травня, очікуються гроза, місцями по області шквали 15-20 м/с, удень подекуди град (діаметром 6-19 мм).
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
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Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
Як попередили синоптики, завтра, 24 травня, очікуються гроза, місцями по області шквали 15-20 м/с, удень подекуди град (діаметром 6-19 мм).
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
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