Перший рівень небезпеки: волинян попередили про шквали та грози з градом

небезпечні метеорологічні явища.



Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.



Як попередили синоптики, завтра, 24 травня, очікуються гроза, місцями по області шквали 15-20 м/с, удень подекуди град (діаметром 6-19 мм).



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження проПро це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.Як попередили синоптики, завтра, 24 травня, очікуються гроза, місцями по області шквали 15-20 м/с, удень подекуди град (діаметром 6-19 мм).«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

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