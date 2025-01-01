На Волинь «на щиті» повертається 24-річний Герой Артем Баранчук

На Волинь «на щиті» повертається 24-річний Герой Артем Баранчук
Сьогодні, 23 травня, до рідного краю на вічний спочинок повертається полеглий військовослужбовець Артем Баранчук із волинського села Язавні.

Про це у фейсбуці повідомила Самарівська громада.

Як ідеться у повідомленні, 23 травня додому «на щиті» повертається захисник Артем Баранчук (2000 року народження), житель села Язавні.

Орієнтовно о 14:00 годині кортеж прибуде в Ратне до ЦРЛ. Після оформлення кортеж вирушить до села Язавні через село Теребовичі.

«Просимо вийти і гідно зустріти Воїна!» -закликали краян у громаді.

На Волинь «на щиті» повертається 24-річний Герой Артем Баранчук

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Теги: загиблі, війна
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