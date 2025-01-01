На Волинь «на щиті» повертається 24-річний Герой Артем Баранчук
Сьогодні, 12:25
Сьогодні, 23 травня, до рідного краю на вічний спочинок повертається полеглий військовослужбовець Артем Баранчук із волинського села Язавні.
Про це у фейсбуці повідомила Самарівська громада.
Як ідеться у повідомленні, 23 травня додому «на щиті» повертається захисник Артем Баранчук (2000 року народження), житель села Язавні.
Орієнтовно о 14:00 годині кортеж прибуде в Ратне до ЦРЛ. Після оформлення кортеж вирушить до села Язавні через село Теребовичі.
«Просимо вийти і гідно зустріти Воїна!» -закликали краян у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомила Самарівська громада.
Як ідеться у повідомленні, 23 травня додому «на щиті» повертається захисник Артем Баранчук (2000 року народження), житель села Язавні.
Орієнтовно о 14:00 годині кортеж прибуде в Ратне до ЦРЛ. Після оформлення кортеж вирушить до села Язавні через село Теребовичі.
«Просимо вийти і гідно зустріти Воїна!» -закликали краян у громаді.
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