На Волинь «на щиті» повертається 24-річний Герой Артем Баранчук

полеглий військовослужбовець Артем Баранчук із волинського села Язавні.



Про це у фейсбуці повідомила Самарівська громада.



Як ідеться у повідомленні, 23 травня додому «на щиті» повертається захисник Артем Баранчук (2000 року народження), житель села Язавні.



Орієнтовно о 14:00 годині кортеж прибуде в Ратне до ЦРЛ. Після оформлення кортеж вирушить до села Язавні через село Теребовичі.



«Просимо вийти і гідно зустріти Воїна!» -закликали краян у громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 травня, до рідного краю на вічний спочинок повертаєтьсяіз волинського села Язавні.Про це у фейсбуці повідомила Самарівська громада.Як ідеться у повідомленні, 23 травня додому «на щиті» повертається захисник Артем Баранчук (2000 року народження), житель села Язавні.Орієнтовно о 14:00 годині кортеж прибуде в Ратне до ЦРЛ. Після оформлення кортеж вирушить до села Язавні через село Теребовичі.«Просимо вийти і гідно зустріти Воїна!» -закликали краян у громаді.

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