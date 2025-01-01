Поліція розшукує 47-річного волинянина, який ухиляється від сплати аліментів на дітей





Про це повідомили у пресслужбі відомства.



Співробітники Луцького районного управління розшукують Андріянова Володимира Олександровича, 10 серпня 1977 року народження, жителя с. Жидичин.



Чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 Кримінального кодексу України та переховується від органів суду. Мова йде про ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує 47-річного волинянина.Про це повідомили у пресслужбі відомства.Співробітники Луцького районного управління розшукують, 10 серпня 1977 року народження, жителя с. Жидичин.Чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 Кримінального кодексу України та переховується від органів суду. Мова йде про ухилення від сплати аліментів на утримання дітей."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.

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