Поліція розшукує 47-річного волинянина, який ухиляється від сплати аліментів на дітей

Поліція розшукує 47-річного волинянина, який ухиляється від сплати аліментів на дітей
Поліція розшукує 47-річного волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Співробітники Луцького районного управління розшукують Андріянова Володимира Олександровича, 10 серпня 1977 року народження, жителя с. Жидичин. 

Чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 Кримінального кодексу України та переховується від органів суду. Мова йде про ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Волинь, розшук
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