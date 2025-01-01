Кращі азіатські виробники автошин





Азіати навчилися використовувати багатство свого регіону на ресурси, які становлять основу резинових сумішей. Завдяки технологічному прогресу, до якого вони також чимало доклалися, вдається виготовляти якісні покришки для різного автотранспорту. Багато інших брендів запозичують інновації азіатів, використовуючи їх у своїх моделях.



Оскільки є власні ресурси для виробництва автомобільних шин, їх не доводиться купувати. Це є відповіддю на питання, чому азіатські шини купити можна набагато дешевше, ніж резину інших компаній. До того ж, практично у всіх брендів налагоджено виробництво у різних європейських країнах, що спрощує та знижує вартість логістики.





ТОП-3 шинних брендів із Азії

На українському ринку автомобільну резину купити можна від десятків брендів з Азії. Серед них виділяється трійка лідерів, яка відрізняється за обсягами продажу і якістю шин.



1. Bridgestone

Японський бренд Bridgestone – безумовний лідер азіатського, а можливо, і світового шинного ринку. Компанія створена в 1931 році, центральний офіс знаходиться в Токіо. Заводи (177 підприємств) працюють у 26 країнах світу, також є п'ять науково-дослідних центрів.



Під брендом Bridgestone випускаються шини для легкових машин, вантажівок, автобусів та мікроавтобусів, техніки спеціального призначення. Особливу популярність здобули покришки спортивного класу, на яких здобуто чимало чемпіонських титулів пілотами Формули-1 та інших гоночних серій. Резина Бріджстоун забезпечує відмінними зчіпними якостями за будь-якої погоди влітку та взимку. Протектори оснащуються унікальними малюнками, суміші розробляються з додаванням великої кількості каучуку та ріпакової олії.



Переваги шин Bridgestone:



надійна стійкість на високих швидкостях;

плавна їзда з мінімальною шумністю з-під коліс;

відносно недорога вартість, порівняно з іншими відомими брендами.

2. Hankook

Компанія заснована у 1941 році в Південній Кореї. На початковому етапі вона називалася Chosun Tire Company та займалася виробництвом виробів для габаритної броньованої техніки. За час Другої світової війни підприємство було знищено. У післявоєнний період різні підприємці намагалися відновити роботу, але перезапустити вдалося лише 1968 року. Тоді бренд і був перейменований на Hankook Tire.



Всі



Інші особливості покришок Ханкук:



хороша стійкість на сухих, мокрих та засніжених дорогах;

витривалість – їм не страшні нерівності на дорогах;

висока стійкість до пошкоджень.

3. Yokohama

Третє місце посідає ще один японський бренд – Yokohama (заснований у 1917 році). Починаючи з другої половини минулого століття, почали відкриватися заводи в різних країнах. Сьогодні вони запущені в 11 країнах Європи, Азії та Америки.



Особлива увага при виробництві шин Yokohama приділяється безпеці на дорозі. У суміші додано багато компонентів, які перетворюють резину в «липучку», щоб зберігався контакт з дорогою у будь-яких умовах. Окрім цього, боковини шин Yokohama відрізняються граничною міцністю, що особливо важливо при проходженні поворотів.



Переваги резини Yokohama:



чудове зчеплення з різними дорожніми покриттями;

хороша маневреність – їх часто купують для їзди містом;

стійкість до різких температурних перепадів.

Під азіатські шини диски потрібно купувати з урахуванням їздових умов. Для зимового сезону та нерівних доріг краще встановлювати сталеві ковпаки – вони міцніші та дешевші. На літо і під рівні траси оптимальний варіант – купити диски алюмінієві, які легші за вагою і мають привабливу зовнішність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще на початку ХХІ століття до шин, виготовлених в Азії, більшість водіїв ставилися скептично, за винятком деяких брендів. Однак вже сьогодні багато шоферів масово вирішують купити резину, виготовлену компаніями з Японії, Південної Кореї, Китаю чи В'єтнаму.Азіати навчилися використовувати багатство свого регіону на ресурси, які становлять основу резинових сумішей. Завдяки технологічному прогресу, до якого вони також чимало доклалися, вдається виготовляти якісні покришки для різного автотранспорту. Багато інших брендів запозичують інновації азіатів, використовуючи їх у своїх моделях.Оскільки є власні ресурси для виробництва автомобільних шин, їх не доводиться купувати. Це є відповіддю на питання, чому азіатські шини купити можна набагато дешевше, ніж резину інших компаній. До того ж, практично у всіх брендів налагоджено виробництво у різних європейських країнах, що спрощує та знижує вартість логістики.На українському ринку автомобільну резину купити можна від десятків брендів з Азії. Серед них виділяється трійка лідерів, яка відрізняється за обсягами продажу і якістю шин.Японський бренд Bridgestone – безумовний лідер азіатського, а можливо, і світового шинного ринку. Компанія створена в 1931 році, центральний офіс знаходиться в Токіо. Заводи (177 підприємств) працюють у 26 країнах світу, також є п'ять науково-дослідних центрів.Під брендом Bridgestone випускаються шини для легкових машин, вантажівок, автобусів та мікроавтобусів, техніки спеціального призначення. Особливу популярність здобули покришки спортивного класу, на яких здобуто чимало чемпіонських титулів пілотами Формули-1 та інших гоночних серій. Резина Бріджстоун забезпечує відмінними зчіпними якостями за будь-якої погоди влітку та взимку. Протектори оснащуються унікальними малюнками, суміші розробляються з додаванням великої кількості каучуку та ріпакової олії.Переваги шин Bridgestone:Компанія заснована у 1941 році в Південній Кореї. На початковому етапі вона називалася Chosun Tire Company та займалася виробництвом виробів для габаритної броньованої техніки. За час Другої світової війни підприємство було знищено. У післявоєнний період різні підприємці намагалися відновити роботу, але перезапустити вдалося лише 1968 року. Тоді бренд і був перейменований на Hankook Tire.Всі шини Ханкук радують надійністю при їзді за будь-яких умов, незалежно від сезонності. У виробництві використовуються технології, які зменшують вагу шин, при цьому зберігаючи високу зносостійкість. За рахунок великої кількості полімерів резина Hankook відрізняється еластичністю та міцністю.Інші особливості покришок Ханкук:Третє місце посідає ще один японський бренд – Yokohama (заснований у 1917 році). Починаючи з другої половини минулого століття, почали відкриватися заводи в різних країнах. Сьогодні вони запущені в 11 країнах Європи, Азії та Америки.Особлива увага при виробництві шин Yokohama приділяється безпеці на дорозі. У суміші додано багато компонентів, які перетворюють резину в «липучку», щоб зберігався контакт з дорогою у будь-яких умовах. Окрім цього, боковини шин Yokohama відрізняються граничною міцністю, що особливо важливо при проходженні поворотів.Переваги резини Yokohama:Під азіатські шини диски потрібно купувати з урахуванням їздових умов. Для зимового сезону та нерівних доріг краще встановлювати сталеві ковпаки – вони міцніші та дешевші. На літо і під рівні траси оптимальний варіант – купити диски алюмінієві, які легші за вагою і мають привабливу зовнішність.

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