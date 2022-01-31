На Волині у школі 17-річний учень вдарив ножем однокласника
Сьогодні, 12:13
На Ратнівщині поліція з’ясовує обставини інциденту в місцевій школі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася 21 травня.
Під час навчання 17-річний учень вдарив ножем свого 16-річного однокласника.
Постраждалого з ножовим пораненням доставили у лікарню. Нині його життю нічого не загрожує.
Порушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Ратнівський суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт.
Досудове слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася 21 травня.
Під час навчання 17-річний учень вдарив ножем свого 16-річного однокласника.
Постраждалого з ножовим пораненням доставили у лікарню. Нині його життю нічого не загрожує.
Порушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Ратнівський суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт.
Досудове слідство триває.
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