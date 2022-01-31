На Волині у школі 17-річний учень вдарив ножем однокласника





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Подія трапилася 21 травня.



Під час навчання 17-річний учень вдарив ножем свого 16-річного однокласника.



Постраждалого з ножовим пораненням доставили у лікарню. Нині його життю нічого не загрожує.



Порушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.



Ратнівський суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт.



Досудове слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ратнівщині поліція з’ясовує обставини інциденту в місцевій школі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилася 21 травня.Під час навчання 17-річний учень вдарив ножем свого 16-річного однокласника.Постраждалого з ножовим пораненням доставили у лікарню. Нині його життю нічого не загрожує.Порушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.Ратнівський суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт.Досудове слідство триває.

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