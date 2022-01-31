На Волині у школі 17-річний учень вдарив ножем однокласника

На Волині у школі 17-річний учень вдарив ножем однокласника
На Ратнівщині поліція з’ясовує обставини інциденту в місцевій школі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася 21 травня.

Під час навчання 17-річний учень вдарив ножем свого 16-річного однокласника.

Постраждалого з ножовим пораненням доставили у лікарню. Нині його життю нічого не загрожує.

Порушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Ратнівський суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Досудове слідство триває.


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Теги: Ратнівщина, школа, ніж
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