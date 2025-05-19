Артилерист волинської бригади став обличчям статті The New York Times

Володимир став обличчям одного з матеріалів The New York Times.



Про це у фейсбуці повідомило відділення комунікацій 14-ї омбр.



«Князівські артилеристи вміють стріляти так, щоб не лише влучити у ворога, а й потрапити на обкладинку світового медіа!» - йдеться у повідомленні.



Артилерист Володимир став обличчям одного з

ФОТО: Tyler Hicks/The New York Times

«Пишаємося Володимиром і всіма Князівськими воїнами, які щодня боронять нашу землю від російського окупанта», - додали у військовій частині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великогостав обличчям одного з матеріалів The New York Times.Про це у фейсбуці повідомило відділення комунікацій 14-ї омбр.«Князівські артилеристи вміють стріляти так, щоб не лише, а й потрапити на обкладинку світового медіа!» - йдеться у повідомленні.Артилерист Володимир став обличчям одного з матеріалів The New York Times. Фото його бойової роботи ілюструє публікацію про війну росії проти України.«Пишаємося Володимиром і всіма Князівськими воїнами, які щодня боронять нашу землю від російського окупанта», - додали у військовій частині.

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