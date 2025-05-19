Артилерист волинської бригади став обличчям статті The New York Times

Артилерист волинської бригади став обличчям статті The New York Times
Військовослужбовець волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Володимир став обличчям одного з матеріалів The New York Times.

Про це у фейсбуці повідомило відділення комунікацій 14-ї омбр.

«Князівські артилеристи вміють стріляти так, щоб не лише влучити у ворога, а й потрапити на обкладинку світового медіа!» - йдеться у повідомленні.

Артилерист Володимир став обличчям одного з матеріалів The New York Times. Фото його бойової роботи ілюструє публікацію про війну росії проти України.
ФОТО: Tyler Hicks/The New York Times
ФОТО: Tyler Hicks/The New York Times

«Пишаємося Володимиром і всіма Князівськими воїнами, які щодня боронять нашу землю від російського окупанта», - додали у військовій частині.

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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