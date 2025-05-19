Артилерист волинської бригади став обличчям статті The New York Times
Сьогодні, 11:45
Військовослужбовець волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Володимир став обличчям одного з матеріалів The New York Times.
Про це у фейсбуці повідомило відділення комунікацій 14-ї омбр.
«Князівські артилеристи вміють стріляти так, щоб не лише влучити у ворога, а й потрапити на обкладинку світового медіа!» - йдеться у повідомленні.
Артилерист Володимир став обличчям одного з матеріалів The New York Times. Фото його бойової роботи ілюструє публікацію про війну росії проти України.
«Пишаємося Володимиром і всіма Князівськими воїнами, які щодня боронять нашу землю від російського окупанта», - додали у військовій частині.
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Про це у фейсбуці повідомило відділення комунікацій 14-ї омбр.
«Князівські артилеристи вміють стріляти так, щоб не лише влучити у ворога, а й потрапити на обкладинку світового медіа!» - йдеться у повідомленні.
Артилерист Володимир став обличчям одного з матеріалів The New York Times. Фото його бойової роботи ілюструє публікацію про війну росії проти України.
«Пишаємося Володимиром і всіма Князівськими воїнами, які щодня боронять нашу землю від російського окупанта», - додали у військовій частині.
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