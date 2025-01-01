У Луцьку відбудеться щорічний «Велодень»: можна виграти велосипед

У Луцьку відбудеться щорічний «Велодень»: можна виграти велосипед
У неділю, 25 травня, мешканці та гості Луцька зможуть взяти участь у щорічному святі велосипедистів — «Велодні», який традиційно збирає прихильників активного способу життя ще з 2007 року.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Збір учасників триватиме з 10:00 до 11:00 біля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки за адресою: проспект Волі, 13. Старт велозаїзду заплановано на 11:00.

Маршрут охоплює центральні вулиці міста: проспект Волі — вулицю Винниченка — проспект Перемоги — проспект Соборності — проспект Відродження — і знову проспект Волі, де й фінішуватимуть учасники. Очікувана тривалість маршруту — близько 40 хвилин.

Після завершення заїзду відбудеться розіграш цінних призів, серед яких — новий велосипед, аксесуари для велоспорту та інші приємні подарунки.

Організатор заходу — спортивний клуб «Лучеськ».
У Луцьку відбудеться щорічний «Велодень»: можна виграти велосипед


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