У Луцьку відбудеться щорічний «Велодень»: можна виграти велосипед

У неділю, 25 травня, мешканці та гості Луцька зможуть взяти участь у щорічному святі велосипедистів — «Велодні», який традиційно збирає прихильників активного способу життя ще з 2007 року.Про це повідомляє Луцька міська рада.Збір учасників триватиме з 10:00 до 11:00 біля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки за адресою: проспект Волі, 13. Старт велозаїзду заплановано на 11:00.Маршрут охоплює центральні вулиці міста: проспект Волі — вулицю Винниченка — проспект Перемоги — проспект Соборності — проспект Відродження — і знову проспект Волі, де й фінішуватимуть учасники. Очікувана тривалість маршруту — близько 40 хвилин.Після завершення заїзду відбудеться розіграш цінних призів, серед яких — новий велосипед, аксесуари для велоспорту та інші приємні подарунки.Організатор заходу — спортивний клуб «Лучеськ».