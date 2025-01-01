У Харкові судитимуть військовослужбовця ТЦК, який ударив учителя під час перевірки документів

У Харкові судитимуть військовослужбовця ТЦК, який ударив учителя під час перевірки документів
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця харківського територіального центру комплектування, який ударив військовозобов’язаного на одній із вулиць міста.

Про це повідомила Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, пише Громадське.

Досудове розслідування встановило, що інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення. Обвинувачений виконував свої службові обов’язки й під час перевірки документів вступив у словесний конфлікт із цивільним.

«Надалі, бажаючи продемонструвати власну значущість і діючи безпідставно, з хуліганських спонукань із проявом особливої зухвалості, умисно завдав потерпілому тілесних ушкоджень», — вказує прокуратура.

Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Чоловікові загрожує штраф або пробаційний нагляд на строк до пʼяти років, або обмеження волі на той самий термін.

Ролик із побиттям учителя військовослужбовцем ТЦК поширили у мережі 11 травня. Як пояснювали у військкоматі, громадянин першим спровокував конфлікт.

У ТЦК не розповіли подробиць конфлікту, проте підкреслили, що керівництво та особовий склад засуджують поведінку колеги. Там призначили службове розслідування.

Міський голова Харкова Ігор Терехов згодом розповів, що чоловік, якого вдарили, мав законне право на «бронь» і під час зустрічі з ТЦК надав відповідні документи.

«Усе це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закону, не провокував конфлікту й не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили», — зауважив міський голова.

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Теги: ТЦК, вчитель
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