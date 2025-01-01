На Волині нагороди полеглих Героїв отримали їхні рідні
Сьогодні, 11:22
Сьогодні, 23 травня, на центральній площі Любешова на Волині після хвилини мовчання відбулася церемонія вручення посмертних нагород загиблим захисникам України.
Про це пише Нове життя.
Ордени «За мужність» ІІІ ступеня та квіти пам’яті офіцер другого відділу Камінь-Каширського ТЦК та СП капітан Олександр Васильєв та секретар Любешівської селищної ради Юрій Боснюк вручили рідним Володимира Дарчича, Сергія Зімича, Олександра Григорука, Віктора Гудька та Івана Комзюка — мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність і свободу України.
Зі сльозами на очах і глибоким болем у серці рідні приймали ці високі державні відзнаки. Жодна нагорода не зможе для замінити найдорожчих людей, яких навіки забрала російсько-українська війна.
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Про це пише Нове життя.
Ордени «За мужність» ІІІ ступеня та квіти пам’яті офіцер другого відділу Камінь-Каширського ТЦК та СП капітан Олександр Васильєв та секретар Любешівської селищної ради Юрій Боснюк вручили рідним Володимира Дарчича, Сергія Зімича, Олександра Григорука, Віктора Гудька та Івана Комзюка — мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність і свободу України.
Зі сльозами на очах і глибоким болем у серці рідні приймали ці високі державні відзнаки. Жодна нагорода не зможе для замінити найдорожчих людей, яких навіки забрала російсько-українська війна.
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