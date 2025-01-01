На Волині нагороди полеглих Героїв отримали їхні рідні

посмертних нагород загиблим захисникам України.



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Ордени «За мужність» ІІІ ступеня та квіти пам’яті офіцер другого відділу Камінь-Каширського ТЦК та СП капітан Олександр Васильєв та секретар Любешівської селищної ради Юрій Боснюк вручили рідним Володимира Дарчича, Сергія Зімича, Олександра Григорука, Віктора Гудька та Івана Комзюка — мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність і свободу України.



Зі сльозами на очах і глибоким болем у серці рідні приймали ці високі державні відзнаки. Жодна нагорода не зможе для замінити найдорожчих людей, яких навіки забрала російсько-українська війна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 травня, на центральній площі Любешова на Волині після хвилини мовчання відбулася церемонія врученнязахисникам України.Про це пише Нове життя Ордени «За мужність» ІІІ ступеня та квіти пам’яті офіцер другого відділу Камінь-Каширського ТЦК та СП капітанта секретар Любешівської селищної радивручили ріднимта— мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність і свободу України.Зі сльозами на очах і глибоким болем у серці рідні приймали ці високі державні відзнаки. Жодна нагорода не зможе для замінити найдорожчих людей, яких навіки забрала російсько-українська війна.

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