На Волині нагороди полеглих Героїв отримали їхні рідні

На Волині нагороди полеглих Героїв отримали їхні рідні
Сьогодні, 23 травня, на центральній площі Любешова на Волині після хвилини мовчання відбулася церемонія вручення посмертних нагород загиблим захисникам України.

Про це пише Нове життя.

Ордени «За мужність» ІІІ ступеня та квіти пам’яті офіцер другого відділу Камінь-Каширського ТЦК та СП капітан Олександр Васильєв та секретар Любешівської селищної ради Юрій Боснюк вручили рідним Володимира Дарчича, Сергія Зімича, Олександра Григорука, Віктора Гудька та Івана Комзюка — мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність і свободу України.

Зі сльозами на очах і глибоким болем у серці рідні приймали ці високі державні відзнаки. Жодна нагорода не зможе для замінити найдорожчих людей, яких навіки забрала російсько-українська війна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вшанування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Артилерист волинської бригади став обличчям статті The New York Times
Сьогодні, 11:45
У Луцьку відбудеться щорічний «Велодень»: можна виграти велосипед
Сьогодні, 11:30
На Волині нагороди полеглих Героїв отримали їхні рідні
Сьогодні, 11:22
У Харкові судитимуть військовослужбовця ТЦК, який ударив учителя під час перевірки документів
Сьогодні, 11:05
Німці передали Ковелю установку, яка забезпечить енергонезалежність
Сьогодні, 10:52
Схожі новини
У Луцьку вшанували жертв Волноваської трагедії У Луцьку вшанували жертв Волноваської трагедії
22 травня, 10:55
У громаді на Волині вшанували пам’ять двох Героїв У громаді на Волині вшанували пам’ять двох Героїв
16 травня, 11:44
У громаді на Волині встановили меморіальні дошки загиблим воїнам-землякам. ФОТО У громаді на Волині встановили меморіальні дошки загиблим воїнам-землякам. ФОТО
25 квітня, 01:15
26 загиблих воїнів стали почесними громадянами Ковеля 26 загиблих воїнів стали почесними громадянами Ковеля
28 березня, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на вулиці знайшли хворе на сказ кошеня: усіх, хто мав з ним контакт, закликають звернутися до медиків
Сьогодні, 12:38
 0
На Волинь «на щиті» повертається 24-річний Герой Артем Баранчук
Сьогодні, 12:25
 0
Поліція розшукує 47-річного волинянина, який ухиляється від сплати аліментів на дітей
Сьогодні, 12:18
 0
На Волині у школі 17-річний учень вдарив ножем однокласника
Сьогодні, 12:13
 0
Кращі азіатські виробники автошин
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8