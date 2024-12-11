Німці передали Ковелю установку, яка забезпечить енергонезалежність

отримала нову когенераційну установку потужністю 600 кВт.



Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



З німецькою делегацією зустрілися заступник міського голови Віктор Жигаревич, директор ПТМ «Ковельтепло» Володимир Бойко та головний інженер Василь Заікін.



Від імені Ковельської громади висловили вдячність партнерам та уряду Німеччини за необхідну допомогу, яка дозволить тепловому господарству міста досягти майже 100 % енергетичної незалежності.



Обговорили питання технічної підтримки. Виробник забезпечить дистанційний моніторинг роботи обладнання, надаватиме повний пакет комплектуючих та розхідних матеріалів, залучатиме висококваліфікованих фахівців у сфері когенерації.



Представники Німеччини зазначили, що Ковель для них є прикладом успішного партнерства та господарського підходу до організації роботи теплового господарства, об’єднаного в мережу з можливістю використання різних видів палива й типів енергії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі побували представники німецького товариства, завдяки якому громадапотужністю 600 кВт.Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаЗ німецькою делегацією зустрілися заступник міського голови, директор ПТМ «Ковельтепло»та головний інженерВід імені Ковельської громади висловили вдячність партнерам та уряду Німеччини за необхідну допомогу, яка дозволить тепловому господарству міста досягти майже 100 % енергетичної незалежності.Обговорили питання технічної підтримки. Виробник забезпечить дистанційний моніторинг роботи обладнання, надаватиме повний пакет комплектуючих та розхідних матеріалів, залучатиме висококваліфікованих фахівців у сфері когенерації.Представники Німеччини зазначили, що Ковель для них є прикладом успішного партнерства та господарського підходу до організації роботи теплового господарства, об’єднаного в мережу з можливістю використання різних видів палива й типів енергії.

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