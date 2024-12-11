Німці передали Ковелю установку, яка забезпечить енергонезалежність

Німці передали Ковелю установку, яка забезпечить енергонезалежність
У Ковелі побували представники німецького товариства, завдяки якому громада отримала нову когенераційну установку потужністю 600 кВт.

Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

З німецькою делегацією зустрілися заступник міського голови Віктор Жигаревич, директор ПТМ «Ковельтепло» Володимир Бойко та головний інженер Василь Заікін.
Німці передали Ковелю установку, яка забезпечить енергонезалежність

Від імені Ковельської громади висловили вдячність партнерам та уряду Німеччини за необхідну допомогу, яка дозволить тепловому господарству міста досягти майже 100 % енергетичної незалежності.
Німці передали Ковелю установку, яка забезпечить енергонезалежність

Обговорили питання технічної підтримки. Виробник забезпечить дистанційний моніторинг роботи обладнання, надаватиме повний пакет комплектуючих та розхідних матеріалів, залучатиме висококваліфікованих фахівців у сфері когенерації.
Німці передали Ковелю установку, яка забезпечить енергонезалежність

Представники Німеччини зазначили, що Ковель для них є прикладом успішного партнерства та господарського підходу до організації роботи теплового господарства, об’єднаного в мережу з можливістю використання різних видів палива й типів енергії.

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Теги: електроенергія, Волинь
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