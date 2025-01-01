На Волині горів дерев’яний житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Горів дерев’яний житловий будинок. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено значну частину будівлі.



Для ліквідації займання рятувальники подали два водяні стволи.

О 20:25 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 21:04 — ліквідувати повністю.



До гасіння залучались рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди села Велика Глуша.



Попередня причина займання — коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 травня о 19:51 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Мала Глуша, що в Камінь-Каширській територіальній громаді.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Горів дерев’яний житловий будинок. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено значну частину будівлі.Для ліквідації займання рятувальники подали два водяні стволи.О 20:25 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 21:04 — ліквідувати повністю.До гасіння залучались рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди села Велика Глуша.Попередня причина займання — коротке замикання електромережі.

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