На Волині горів дерев’яний житловий будинок

На Волині горів дерев’яний житловий будинок
22 травня о 19:51 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Мала Глуша, що в Камінь-Каширській територіальній громаді.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Горів дерев’яний житловий будинок. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено значну частину будівлі.

Для ліквідації займання рятувальники подали два водяні стволи.
О 20:25 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 21:04 — ліквідувати повністю.

До гасіння залучались рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди села Велика Глуша.
На Волині горів дерев’яний житловий будинок

Попередня причина займання — коротке замикання електромережі.
На Волині горів дерев’яний житловий будинок
На Волині горів дерев’яний житловий будинок

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Теги: пожежа, Волинь
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