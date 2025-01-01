На Волині горів дерев’яний житловий будинок
Сьогодні, 10:39
22 травня о 19:51 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Мала Глуша, що в Камінь-Каширській територіальній громаді.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Горів дерев’яний житловий будинок. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено значну частину будівлі.
Для ліквідації займання рятувальники подали два водяні стволи.
О 20:25 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 21:04 — ліквідувати повністю.
До гасіння залучались рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди села Велика Глуша.
Попередня причина займання — коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Горів дерев’яний житловий будинок. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено значну частину будівлі.
Для ліквідації займання рятувальники подали два водяні стволи.
О 20:25 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 21:04 — ліквідувати повністю.
До гасіння залучались рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди села Велика Глуша.
Попередня причина займання — коротке замикання електромережі.
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