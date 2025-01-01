Двох волинських військових нагородили посмертно

Двох волинських військових нагородили посмертно
У селі Губин Затурцівської громади нагородили військових посмертно. Загиблого Віталія Каліщука нагородили Орденом за мужність ІІІ ступеня. Загиблого сержанта Максима Пасичнюка нагородили памʼятною відзнакою Князівський хрест Героя «Навіки в строю».

Захід відбувся на урочистій лінійці у Губинській гімназії, пише Район.Локачі.

На заході був присутній голова Затурцівської громади Юрій Ковальчук, начальник Першого відділку Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки підполковник Ігор Шепєлєв, рідні загиблих військових, вчителі та учні гімназії.

На початку дійства хвилиною мовчання присутні вшанували памʼять усіх загиблих військових.

Ігор Шепєлєв пригадав якими мужніми та хоробрими були загиблі Віталій і Максим та подякував їхнім батькам за гарне виховання та відданість.

«Максим Пасичнюк я не знав особисто та його історія вражає. Максим мріяв стати кіномеханіком. Був чудовою людиною та хоробрим солдатом. Проходив строкову військову службу на Донеччині. На жаль, закінчив свій шлях у боротьбі за незалежність ще у 2018 році. Із Віталієм Каліщуком особисто бачились. Надзвичайно чудова та компанійська людина. Чоловік тримав весь підрозділ своїм оптимізмом. Військовий виконував надзвичайно важкі завдання у перевезенні боєприпасів для свого підрозділу, був артилеристом», – пригадує підполковник.

Начальник Першого відділку Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки також наголосив на важливості берегти памʼять про загиблих захисників та належно виховувати молодь.

Памʼятною відзнакою Князівський хрест Героя «Навіки в строю» посмертно нагородили Максима Пасичнюка. Нагороду передали мамі загиблого військового пані Галині.

Орденом за мужність ІІІ ступеня посмертно нагородили Віталія Каліщука. Нагороду передали дружині загиблого захисника пані Аллі.

Голова Затурцівської сільської ради подякував усім присутнім, що знайшли час та прийшли на захід. Також Юрій Ковальчук закликав памʼятати про загиблих військових завжди.

«Ми будемо завжди памʼятати ваших синів та чоловіків. На жаль на мою долю головування випала процедура започаткування вшанування памʼяті загиблих військових. Та я, як голова громади – зроблю усе, щоб ми вшановували наших захисників завжди. Вічна памʼять загиблим та щира подяка батькам за виховання», – зазначив голова громади.

Учні Губинської гімназії вручили квіти батькам загиблих військових та дружині одного із загиблих захисників.

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Теги: загиблі, війна
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