Зниклу два тижні тому волинянку знайшли мертвою

Тамара Хомич. Близько 9:00 жінка пішла з дому та не повернулась. Її знайшли мертвою.



Про це пише видання



Жінку знайшли на околиці селища Ратне мертвою. У поліції зазначили, що слідів насилля у жінки не зафіксували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ратнівщині 22 квітня 2025 року зникла безвісти. Близько 9:00 жінка пішла з дому та не повернулась. Її знайшли мертвою.Про це пише видання Район.Ратне Жінку знайшли на околиці селища Ратне мертвою. У поліції зазначили, що слідів насилля у жінки не зафіксували.

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