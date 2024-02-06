Зниклу два тижні тому волинянку знайшли мертвою
Сьогодні, 14:13
На Ратнівщині 22 квітня 2025 року зникла безвісти Тамара Хомич. Близько 9:00 жінка пішла з дому та не повернулась. Її знайшли мертвою.
Про це пише видання Район.Ратне.
Жінку знайшли на околиці селища Ратне мертвою. У поліції зазначили, що слідів насилля у жінки не зафіксували.
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Про це пише видання Район.Ратне.
Жінку знайшли на околиці селища Ратне мертвою. У поліції зазначили, що слідів насилля у жінки не зафіксували.
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