Ексзаступника глави ОП Смирнова відправили під варту з можливістю внесення застави
Сьогодні, 12:45
Колишнього заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова відправили під варту з можливістю внесення застави розміром 18 мільйонів гривень.
Про це hromadske повідомила адвокатка Смирнова Інна Бутенко.
Нагадаємо, ще у травні 2024 року Смирнову повідомили про підозру у справі про незаконне набуття 15 мільйонів гривень.
За даними правоохоронців, із 2020 року по 2022 рік він незаконно набув 15,7 мільйона гривень. Зокрема, у нього з’явилися дві автівки Mercedes-Benz та Volkswagen, два мотоцикли Honda й BMW, три паркомісця в Києві, квартира у Львові та земельна ділянка на Закарпатті.
У межах цієї справи Смирнову оголосили нову підозру в легалізації незаконно набутих коштів та прийняті пропозиції про одержання хабаря в особливо великому розмірі.
Однак сам ексзаступник глави ОП натякнув, що НАБУ та САП поспішали вручити її, оскільки закінчуються строки розслідування у справі щодо незаконного збагачення.
У березні 2023 року hromadske спілкувалося з Андрієм Смирновим про перспективи судової реформи та цікавилося журналістським розслідуванням, у якому фігурував його брат.
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Про це hromadske повідомила адвокатка Смирнова Інна Бутенко.
Нагадаємо, ще у травні 2024 року Смирнову повідомили про підозру у справі про незаконне набуття 15 мільйонів гривень.
За даними правоохоронців, із 2020 року по 2022 рік він незаконно набув 15,7 мільйона гривень. Зокрема, у нього з’явилися дві автівки Mercedes-Benz та Volkswagen, два мотоцикли Honda й BMW, три паркомісця в Києві, квартира у Львові та земельна ділянка на Закарпатті.
У межах цієї справи Смирнову оголосили нову підозру в легалізації незаконно набутих коштів та прийняті пропозиції про одержання хабаря в особливо великому розмірі.
Однак сам ексзаступник глави ОП натякнув, що НАБУ та САП поспішали вручити її, оскільки закінчуються строки розслідування у справі щодо незаконного збагачення.
У березні 2023 року hromadske спілкувалося з Андрієм Смирновим про перспективи судової реформи та цікавилося журналістським розслідуванням, у якому фігурував його брат.
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