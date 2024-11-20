Ексзаступника глави ОП Смирнова відправили під варту з можливістю внесення застави

Андрія Смирнова відправили під варту з можливістю внесення застави розміром 18 мільйонів гривень.



Про це Смирнова Інна Бутенко.



Нагадаємо, ще у травні 2024 року Смирнову повідомили про підозру у справі про незаконне набуття 15 мільйонів гривень.



За даними правоохоронців, із 2020 року по 2022 рік він незаконно набув 15,7 мільйона гривень. Зокрема, у нього з’явилися дві автівки Mercedes-Benz та Volkswagen, два мотоцикли Honda й BMW, три паркомісця в Києві, квартира у Львові та земельна ділянка на Закарпатті.



У межах цієї справи Смирнову оголосили нову підозру в легалізації незаконно набутих коштів та прийняті пропозиції про одержання хабаря в особливо великому розмірі.



Однак сам ексзаступник глави ОП натякнув, що НАБУ та САП поспішали вручити її, оскільки закінчуються строки розслідування у справі щодо незаконного збагачення.



У березні 2023 року hromadske спілкувалося з Андрієм Смирновим про перспективи судової реформи та цікавилося журналістським розслідуванням, у якому фігурував його брат.

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