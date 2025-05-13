Голоси, зустрічі й гроші: розшифрували нові «плівки Вітіва» про «Снігову Королеву»

В'ячеслав Рубльов і його офіційний помічник, депутат Волинської ради від партії «За Майбутнє» Ігор Лех. Зокрема, Анатолій Вітів багато говорить про те, що на ділянці Снігової Королеви мають зустрітися голова облради Григорій Недопад, нардеп Вячеслав Рубльов і депутат облради Ігор Лех. Цій зустрічі Вітів надає важливого значення: мовляв на ній мають про щось домовитися



Усе, що наведене нижче, озвучене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та міститься у



Нагадаємо, що 19 грудня НАБУ та САП



Вітів і Федік домовляються про те, «скільки кому»

5 травня 2025 року під час розмови Вітів Федіка питає:

Ти мені скажи, Микола, а Савчука питання, ну, Королева, вона має йти раз на сесію чи два?

Федік: Ми дали дозвіл на розробку, по-моєму, а далі затвердження детального плану території.

Вітів: то один раз?

Федік: да.



Кометар прокурора САП: спочатку міська рада дає дозвіл на розробку проєкту детального плану території. Але оскільки земельна ділянка під «Сніговою Королевою» належала обласній раді, то облрада так само повинна була голосувати щодо зміни цільового призначення спочатку на розробку проєкту, а потім вже безпосередньо затверджувати це питання.



Тобто Вітів і Федік якраз обговорюють оці тонкощі, нюанси. І якраз з наступної розмови, яка відбувалася 6 травня, чітко зрозуміло, про що йде мова.



Вітів: Рома, але і 20 – цифра немаленька. Я думаю, що треба тим сказати по 20. Тіпа 40.

Федік: Бачите тут що? Ви ж ділите на дві, правильно? Ви будете окремо говорити по області



Кометар прокурора САП: тут ідеться про розподілення неправомірної вигоди, яка в подальшому буде передана: 15 тисяч. По обласній і міській раді йде чітке розмежування).



«Мене то не грає»

12 травня відбувається розмова Вітіва із Федіком.



Вітів: дивися, я там говорив про те, що той казав.

Федік: …угу

Вітів: про ту цифру

Федік: ну я поняв.

Вітів: не був скромним. Ну не знаю... Бо я був тільки з одним. Буду бачити, що далі буде.

Федік: я поняв, хай думають.



Далі – комунікація Вітіва із Лехом Ігорем Богдановичем. Це депутат Волинської обласної ради від фракції «За Майбутнє». Під час цієї розмови Вітів і Лех домовляються про зустріч біля льодової арени.



Вітів: так Ігор, то що біля тої, давай на 14.30.



Є наявний чат із абонентом Лехом з номером 067 525 4455 (це номер Ігоря Леха). В цьому чаті можна побачити, що 13.05.2025 абонент Лех надіслав повідомлення: «Давай в 14.00 Сніжна Королева».



Далі розмова Вітіва і Федіка в автомобілі



Вітів: Я ще сказав, ми будемо, в нас тоже два голосування.



Кометар прокурора САП: два голосування, перше - на розробку зміни цільового призначення земельної ділянки, яке буде відбуватися 16.05.2025 і друге - за затвердження зміни цільового призначення, яке фактично вже відбулося 17.12.2025-го.



Вітів: Я йому сказав, ну, Леху, зараз вообше буду говорити з кожного голосування окремо. Окремо, кажу, бо ту абстракцію мене не то не грає. Ми зробили, ми отримали.. Ми маємо по 50% І ну вас. А в місті бажано наперед, бо вже одно було.

Федік: Ну да, ми показали свою надійність,

Вітів: Я йому тоді подзвонив і сказав, дякуй, що воно пройшло.



Коментар прокурора САП: Далі Вітів згадує про певного депутата, який, так скажемо, виступає проти, і яким чином, так скажемо, на нього можна вплинути. І тут якраз міститься ця репліка. Але я не буду детально на ній зупинятися (далі зі слів прокурора стає зрозуміло, що Вітів говорить про Андрія Козюру – ред.).



Вітів: Ну, якщо там ті будуть, нити по крайній мірі на 15. Це теж дуже приємна ціна.

Федік: нормально, нормально

Вітів: Нам ті не дають стільки. Там ще не було таких, тільки за цей. Один раз ми там взяли (правою рукою показує п’ять пальців, що можна було спокійно в два рази множити.



Недопад, Лех, Рубльов

О 13:28 до Вітіва телефонує Ігор Лех?



- Так, але Юра, (це про Савчука Юрія Петровича – ред.), попросив 14.15, ну може там 15 хвилин. Добре-добре, ну 10 там плюс-мінус, буду тоже там раніше.



Далі розмова між Федіком та Вітівим.



Вітів: дивись, а тоді по місту ще раз не треба буде вам голосувати? А чого? Не треба буде, да?

Федік: ми дали дозвіл на розробку ДПТ, і зараз затвердимо його, і всьо.

Вітів: і вам все одно, чи взяли чи не взяли, як шо буде.

Федік: хіба що там треба поміняти, може десь наша земля, що треба буде цільове міняти.



Комертар прокурора САП: і тут якраз Вітів говорить по те, що «нє, то наша земля», тобто Волинської обласної ради, «То ми міняємо» - тобто Волинська обласна рада. (цей фрагмент потрапив на оприлюднені аудіо – ред.)



Далі Вітів: Бо я вже це, ми спеціально там зустрілися, добре, що ми там зустрілися, подивилися, десь мають зараз Недопад, Лех і Рубльов



Кометар прокурора САП: Рубльов є народним депутатом «Слуги народу», а якраз його помічником, консультантом є Лех Ігор Богданович. І вони мають зустрітися, про це йде мова.



Далі Вітів: Але потім приїдуть, скажуть мені щось менше, а я їм відмовлю. Бо кожен хоче, а Рубльов нехай йде, заробляє у Верховну Раду.



Коментар прокурора САП: Тобто про що йде мова? Щоб була відповідна комунікація з депутатами, в тому числі обласної ради. І от Рубльов, по суті, який є народним депутатом і вихідцем із міста Луцька, так само приймає участь у вказаному обговоренні питань. А Лех є його помічником-консультантом. І це якраз відбувається розмова в цьому контексті.



Далі Федік: Бо той тоже буде дивно поводитись, він як знає, що ми вже, ну, але хоча ми перший раз голосували, його яка різниця, навіть якщо він десь.



Вітів: Хто?

Федік: Ну Поліщук.



Коментар прокурора САП: і тут якраз йде питання обговорення, що міський голова Поліщук буде вставляти палки в колеса, враховуючи, що у нього є більшість у міській раді. Тобто можуть виникати проблеми під час затвердження детального плану території. І якраз з цього приводу зазначає Федік:



Вітів: ну Поліщук буде самоусунути, скажемо, нас. Ти скажеш: ні, я домовлявся. Вітів добазарювався, наше діло голосувати.



Коментар прокурора САП: Далі Вони згадують про Романа Бондарука, який буде голосувати на їх користь.



Далі Вітів: да, зараз я до Юри (мається на увазі заступник голови облради Юрій Поліщук – ред.) підскочу, він передзвонить.



І після цього відбувається зустріч Вітіва з Юрієм Поліщуком



Вітів: Дивися, веду тьорки, тут два дні, все нормально, там, де Королева, то що там Луцьк, той піднімав Козюра.



Коментар прокурора САП: Козюра - це той депутат, який раніше виражав, скажімо, з цього приводу певне занепокоєння. Вітів зазначав про те, як можна йому протидіяти.



Вітів: ми сьогодні виїхали, ми можемо тобі дозволити перевезти оту землю, а тут ми тобі не даємо. Ні, ну може і даємо, вона нам не потрібна, але точно не зараз. Говоримо, якби сьогодні тут десь має приїхати Рубльов, Недопад, Лех, вони мають рішати між собою. Я кажу, добре, ви рішайте, але в принципі, чи без нас, питання, чи це правильно, ну так? Чого ми маємо просто так тягнути за них?



Коментар прокурора САП: Тобто не йде мова за прийняття об'єктивних рішень, йде мова конкретно за те, що за це люди повинні отримати якусь неправомірну вигоду.



Далі Вітів: Ні, добре, що в нас є місто, а без міста нічого. А ще й Рому, Слугу Народу, на свою сторону. Сказав Рома, ти отак граєш, і вони, хоп.

Ю.Поліщук: Правильно.

Вітів: Кажу, ну пацани, ви ото менше.

Ю.Поліщук: Я теж вчора так осидів і думаю, якщо...

Вітів: Нє. Бо я вже знав, бо то вже йшли переговори, вони були просто незавершені. Сьогодні ми ще раз говорили, але ще мають бути точно, щоб ти розумів, чого ми будемо «за».



Це все відбувається напередодні засідання обласної ради 16.05.



Обговорення на комісії

15 травня 2025 року – засідання постійної комісії обласної ради, де заступник голови - Лех Ігор Богданович. Обговорюють 33-тє питання про проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Зміна цільового призначення.



На комісії присутній голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, перший заступник голови облради Юрій Поліщук, депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів.



В обговоренні приймають участь ще й інші учасники, які задають питання.



(далі прокурор цитує обговорення на комісії, не зазначаючи, кому належать репліки)



- Детальний план території є? Чи в стадії розробки?



- Скажіть, будь ласка, дана ділянка надавалася в оренду під яке цільове призначення?



- Для обслуговування навчального закладу було цільове призначення.



- Так, а хто був власником цієї земельної ділянки до того, як ми віддали його в оренду?



- Обласна рада.



- Ні-ні. Але належало це якомусь навчальному закладу чи ні?



- Балансоутримувач.



- Балансоутримувач, так.



- Вони були?



- І в мене ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, в нас в генплані міста Луцька ця земельна ділянка, вона ж виходить, теж під ці потреби закладені. Відповідно, якщо ми міняємо цільове призначення і розбіжності з генпланом, чи ви не знаєте цього?



- Ні, ми знаємо, ми знаємо. Закінчите питання.



- Там мають бути громадські слухання, мають бути…



- Ну, насправді, там є потреба …густозаселений район.. Там є потреба побудувати дитячий садочок.



- Про те й мова, що є льодова арена, а тут людина збирається будувати багатоквартирний будинок, і виникає питання: з якою метою? Чи співпадає це з генеральним планом фактично? І для чого взагалі змінювати цільове призначення цієї земельної ділянки?



Ну і далі під час цього обговорення Вітів зазначає: ми міняємо цільове призначення:



Шановні колеги, якщо у когось є запитання по даному проєкту рішення, якщо немає, хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Так, за скільки? Ну, проти немає. Наступне питання.



Тобто комісія розглянула це питання.



«Рішення прийнято»

16.05 відбувається засідання фракції, під час якої депутат Волинської обласної ради Вітів виступив та звернув вагу, що проєкт рішення вже прийнятий за основу, регламент не передбачає його обговорення, лише внесення змін чи доповнень.



Після чого голова Волинської обласної ради Недопад ставить на голосування проєкт рішення в цілому та оголошує результат.



«За» 37 - рішення прийнято.



В подальшому відбулося обговорення вже безпосередньо за прийняття цього рішення щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зміна цільового призначення.



Під час засідання сесії голова обласної ради запитав у депутатів, чи є потреба в інформуванні, запитання до доповідача, поставили на голосування за пропонований проєкт рішення за основу. Проголосували: «за» 41.



Відбулось обговорення, в якому взяли участь депутати обласної ради Ігор Волошенюк, Артем Запотоцький, Григорій Недопад, Анатолій Вітів.



Зрештою, вирішили прийняти за основу та в цілому рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни цільового призначення.



З числа депутатів, які голосували за, - Вітів, Серба, Магурчак, Бик, Поліщук, Кудрявцев. Це депутати однієї фракції.



«Як же будуть дітки без катка?»

Спілкування Вітіва з адвокатом Іваном Пікуном.



Пікун: Як же дітки будуть без катка?



Вітів: дітки будуть з катком в тому, як воно називається, технічному університеті.



Далі, увечері 16.05.25 о 20:39 Анатолій Вітів посилає Ігорю Леху посилання на статтю видання «ВолиньPost» із назвою



Так само міститься така ж переписка 16.05 о 20:38 з В’ячеславом Рубльовим. Так само з посиланням на статтю видання «ВолиньPost».



Далі буде...

