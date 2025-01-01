Замість дитсадка чи школи нова висотка? Під «Сніговою королевою» у Луцьку змінили призначення землі
Сьогодні, 15:50
У Луцьку змінили цільове призначення земельної ділянки, де нині розташована льодова арена «Снігова королева» (вулиця В’ячеслава Чорновола, 3). Тепер замість освітнього закладу там можуть звести багатоквартирний будинок.
Таке рішення у п'ятницю, 16 травня, прийняли депутати Волинської обласної ради.
Цільове призначення раніше було «Для обслуговування навчального закладу». Тепер воно звучить як «Для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».
Один з обранців – Артем Запотоцький — не підтримує такого рішення колег. Про це він навіть написав відповідний пост у фейсбуці.
В коментарі журналістам ВолиньРоst депутат зазначив, що він, як лучанин, не з чуток знає: в місті є серйозний брак дитячих садочків.
"Я знаю, що 33-й та 55-й квартали – там жах з дитсадками. Як і в інших районах Луцька. І коли є земля для розміщення навчального закладу, а депутати голосують, щоб там був будинок – у мене немає слів. Одні емоції", – зазначив Артем Запотоцький.
Він також не виключає, що скоро ця ділянка може перейти в приватні руки.
Нагадаємо, ще в лютому 2025 року з’явилася інформація про плани збудувати багатоповерхівку на місці ковзанки. Натомість льодову арену мали перенести.
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Таке рішення у п'ятницю, 16 травня, прийняли депутати Волинської обласної ради.
Цільове призначення раніше було «Для обслуговування навчального закладу». Тепер воно звучить як «Для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».
Один з обранців – Артем Запотоцький — не підтримує такого рішення колег. Про це він навіть написав відповідний пост у фейсбуці.
В коментарі журналістам ВолиньРоst депутат зазначив, що він, як лучанин, не з чуток знає: в місті є серйозний брак дитячих садочків.
"Я знаю, що 33-й та 55-й квартали – там жах з дитсадками. Як і в інших районах Луцька. І коли є земля для розміщення навчального закладу, а депутати голосують, щоб там був будинок – у мене немає слів. Одні емоції", – зазначив Артем Запотоцький.
Він також не виключає, що скоро ця ділянка може перейти в приватні руки.
Нагадаємо, ще в лютому 2025 року з’явилася інформація про плани збудувати багатоповерхівку на місці ковзанки. Натомість льодову арену мали перенести.
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