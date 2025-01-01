Україна і росія зробили паузу в переговорах у Стамбулі: перемовини тривали менше двох годин

Україна і росія зробили паузу в переговорах у Стамбулі: перемовини тривали менше двох годин
Українська і російська делегації провели зустріч у Стамбулі. Про кінець переговорів близько 15:20 повідомило агентство Reuters, але, за даними цього медіа, в розмові зробили паузу.

Про це повідомляє Громадське.

Британське медіа із посиланням на джерело в українській делегації розповіло, що під час переговорів росія висунула вимоги, які є «нереалістичними» та «значно виходять за рамки будь-чого, що коли-небудь обговорювалося».

Серед російських вимог — для припинення вогню Україна має вивести свої війська з деяких територій.

Раніше низка українських та іноземних медіа написали, що українська делегація спілкувалася з російською за допомогою перекладача. Однак народний депутат Олексій Гончаренко та російські медіа заперечують це, стверджуючи, що для перемовин використовували російську мову.

Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що якщо на переговорах не зможуть погодити принаймні припинення вогню, то це буде «100-відсотковим підтвердженням того, що путін продовжує підривати дипломатію».

Нагадаємо, зустріч делегацій мала початись о 12:30, але в результаті вона розпочалася на годину пізніше через запізнення російської сторони.

Перед цим у Стамбулі також відбулася тристороння зустріч між делегаціями України, США та Туреччини. Українська делегація «скоординувала позиції з колегами», повідомив Умєров.

Далі на переговорах мали бути присутні не тільки українці та росіяни, а й представники Туреччини та США. Однак «останньої миті» росіяни виступили проти присутності США та Туреччини, писало «РБК-Україна» з посиланням на неназвані джерела.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суттєвого потепління на Волині найближчі 10 днів синоптики не прогнозують
Сьогодні, 16:34
Поблизу Луцька виявили тіла жінки та чоловіка, які перебували у розшуку
Сьогодні, 16:17
Україна і росія зробили паузу в переговорах у Стамбулі: перемовини тривали менше двох годин
Сьогодні, 16:00
Замість дитсадка чи школи нова висотка? Під «Сніговою королевою» у Луцьку змінили призначення землі
Сьогодні, 15:50
Зупинилося серце багаторічного керівника ливарного заводу на Волині Валентина Чернявського
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
Україна заплатила майже мільярд доларів за зброю, яку так і не отримала, - Financial Times Україна заплатила майже мільярд доларів за зброю, яку так і не отримала, - Financial Times
Сьогодні, 15:05
«Кохання перемагає все», - історія бійця з Волині, який втратив руку і ногу на війні «Кохання перемагає все», - історія бійця з Волині, який втратив руку і ногу на війні
Сьогодні, 14:03
Переговори України та росії у Стамбулі: що відомо? Переговори України та росії у Стамбулі: що відомо?
Сьогодні, 13:44
Україна повернула тіла 909 полеглих військових Україна повернула тіла 909 полеглих військових
Сьогодні, 13:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колектив Волинського драмтеатру отримав подяку від Комітету Верховної Ради України
Сьогодні, 17:15
 0
Суттєвого потепління на Волині найближчі 10 днів синоптики не прогнозують
Сьогодні, 16:34
 0
Поблизу Луцька виявили тіла жінки та чоловіка, які перебували у розшуку
Сьогодні, 16:17
 0
Україна і росія зробили паузу в переговорах у Стамбулі: перемовини тривали менше двох годин
Сьогодні, 16:00
 0
Замість дитсадка чи школи нова висотка? Під «Сніговою королевою» у Луцьку змінили призначення землі
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8