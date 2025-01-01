Україна і росія зробили паузу в переговорах у Стамбулі: перемовини тривали менше двох годин





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Британське медіа із посиланням на джерело в українській делегації розповіло, що під час переговорів росія висунула вимоги, які є «нереалістичними» та «значно виходять за рамки будь-чого, що коли-небудь обговорювалося».



Серед російських вимог — для припинення вогню Україна має вивести свої війська з деяких територій.



Раніше низка українських та іноземних медіа написали, що українська делегація спілкувалася з російською за допомогою перекладача. Однак народний депутат Олексій Гончаренко та російські медіа заперечують це, стверджуючи, що для перемовин використовували російську мову.



Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що якщо на переговорах не зможуть погодити принаймні припинення вогню, то це буде «100-відсотковим підтвердженням того, що путін продовжує підривати дипломатію».



Нагадаємо, зустріч делегацій мала початись о 12:30, але в результаті вона розпочалася на годину пізніше через запізнення російської сторони.



Перед цим у Стамбулі також відбулася тристороння зустріч між делегаціями України, США та Туреччини. Українська делегація «скоординувала позиції з колегами», повідомив Умєров.



Далі на переговорах мали бути присутні не тільки українці та росіяни, а й представники Туреччини та США. Однак «останньої миті» росіяни виступили проти присутності США та Туреччини, писало «РБК-Україна» з посиланням на неназвані джерела.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська і російська делегації провели зустріч у Стамбулі. Про кінець переговорів близько 15:20 повідомило агентство Reuters, але, за даними цього медіа, в розмові зробили паузу.Про це повідомляє Громадське Британське медіа із посиланням на джерело в українській делегації розповіло, що під час переговорів росія висунула вимоги, які є «нереалістичними» та «значно виходять за рамки будь-чого, що коли-небудь обговорювалося».Серед російських вимог — для припинення вогню Україна має вивести свої війська з деяких територій.Раніше низка українських та іноземних медіа написали, що українська делегація спілкувалася з російською за допомогою перекладача. Однак народний депутатта російські медіа заперечують це, стверджуючи, що для перемовин використовували російську мову.Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що якщо на переговорах не зможуть погодити принаймні припинення вогню, то це буде «100-відсотковим підтвердженням того, що путін продовжує підривати дипломатію».Нагадаємо, зустріч делегацій мала початись о 12:30, але в результаті вона розпочалася на годину пізніше через запізнення російської сторони.Перед цим у Стамбулі також відбулася тристороння зустріч між делегаціями України, США та Туреччини. Українська делегація «скоординувала позиції з колегами», повідомив Умєров.Далі на переговорах мали бути присутні не тільки українці та росіяни, а й представники Туреччини та США. Однак «останньої миті» росіяни виступили проти присутності США та Туреччини, писало «РБК-Україна» з посиланням на неназвані джерела.

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