Поблизу Луцька виявили тіла жінки та чоловіка, які перебували у розшуку
Сьогодні, 16:17
У селі Струмівка Луцького району на відкритій території виявили тіла жінки і чоловіка, які перебували в розшуку.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, трапилося це близько двох тижнів тому.
Тіла чоловіка і жінки виявили на відкритій території. Обох вважали безвісти зниклими.
Чоловік і жінка не пов'язані між собою родинними з'язками. Це окремі випадки.
На місцях працювали слідчі. На тілах слідів насильницької смерті не було виявлено. Точну причину смерті вставить судово-медична експертиза.
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Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, трапилося це близько двох тижнів тому.
Тіла чоловіка і жінки виявили на відкритій території. Обох вважали безвісти зниклими.
Чоловік і жінка не пов'язані між собою родинними з'язками. Це окремі випадки.
На місцях працювали слідчі. На тілах слідів насильницької смерті не було виявлено. Точну причину смерті вставить судово-медична експертиза.
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