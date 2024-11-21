Поблизу Луцька виявили тіла жінки та чоловіка, які перебували у розшуку

Поблизу Луцька виявили тіла жінки та чоловіка, які перебували у розшуку
У селі Струмівка Луцького району на відкритій території виявили тіла жінки і чоловіка, які перебували в розшуку.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, трапилося це близько двох тижнів тому.

Тіла чоловіка і жінки виявили на відкритій території. Обох вважали безвісти зниклими.

Чоловік і жінка не пов'язані між собою родинними з'язками. Це окремі випадки.

На місцях працювали слідчі. На тілах слідів насильницької смерті не було виявлено. Точну причину смерті вставить судово-медична експертиза.

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Теги: Волинь, безвісти зниклі
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