Поблизу Луцька виявили тіла жінки та чоловіка, які перебували у розшуку





Як розповіли



Тіла чоловіка і жінки виявили на відкритій території. Обох вважали безвісти зниклими.



Чоловік і жінка не пов'язані між собою родинними з'язками. Це окремі випадки.



На місцях працювали слідчі. На тілах слідів насильницької смерті не було виявлено. Точну причину смерті вставить судово-медична експертиза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Струмівка Луцького району на відкритій території виявили тіла жінки і чоловіка, які перебували в розшуку.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, трапилося це близько двох тижнів тому.Тіла чоловіка і жінки виявили на відкритій території. Обох вважали безвісти зниклими.Чоловік і жінка не пов'язані між собою родинними з'язками. Це окремі випадки.На місцях працювали слідчі. На тілах слідів насильницької смерті не було виявлено. Точну причину смерті вставить судово-медична експертиза.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію