Суттєвого потепління на Волині найближчі 10 днів синоптики не прогнозують
Сьогодні, 16:34
До кінця тижня на Волині триматиметься нестійка погода з опадами. Травень цьогоріч на 8 градусів холодніший, аніж зазвичай.
Упродовж 10 днів суттєвого потепління на Волині не очікують, повідомила у коментарі misto.media синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.
До кінця тижня вночі температура триматиметься від 1 до 6 градусів тепла, а денна — від 9 до 14 градусів. Може посилюватися вітер.
Погоду зумовить циклон, який вирує на території Польщі. Тому характер погоди і надалі буде нестійким з опадами.
З 20 травня очікують підвищення температури:
вночі — до 8 градусів;
вдень — 13—18 градусів.
Опади ще утримаються, однак вони будуть менш інтенсивні.
А з 23 травня температура повітря знову знизиться:
вночі — від 4 до 9 градусів;
вдень — від 14 до 17 тепла.
Для цієї пори це нетипово холодно, зазначила синоптикиня.
Середньодобова температура — на 8 градусів нижча, ніж зазвичай у цю пору року.
Від початку травня синоптики вже зафіксували два температурні рекорди мінімальної температури.
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Упродовж 10 днів суттєвого потепління на Волині не очікують, повідомила у коментарі misto.media синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.
До кінця тижня вночі температура триматиметься від 1 до 6 градусів тепла, а денна — від 9 до 14 градусів. Може посилюватися вітер.
Погоду зумовить циклон, який вирує на території Польщі. Тому характер погоди і надалі буде нестійким з опадами.
З 20 травня очікують підвищення температури:
вночі — до 8 градусів;
вдень — 13—18 градусів.
Опади ще утримаються, однак вони будуть менш інтенсивні.
А з 23 травня температура повітря знову знизиться:
вночі — від 4 до 9 градусів;
вдень — від 14 до 17 тепла.
Для цієї пори це нетипово холодно, зазначила синоптикиня.
Середньодобова температура — на 8 градусів нижча, ніж зазвичай у цю пору року.
Від початку травня синоптики вже зафіксували два температурні рекорди мінімальної температури.
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