Путін готує новий наступ, оскільки Трамп відмовляється озброювати Україну, - WSJ

Путін готує новий наступ, оскільки Трамп відмовляється озброювати Україну, - WSJ
З наближенням літніх місяців Росія, схоже, готується до нового наступу. Запаси американської зброї України закінчуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, за зиму Росія захопила частину території на сході України, але ціною великих втрат і без стратегічних проривів.

"Але путін знає, що Україна вичерпає свій поточний запас американських боєприпасів за кілька тижнів", - йдеться в публікації.

WSJ пише, що Трамп щиро намагався бути посередником у припиненні війни, але президент США виглядає тим гірше, чим довше Путін говорить про мир, але веде війну.

Як зазначає видання, неявка путіна на переговори в Стамбул - останній доказ того, що росіяни несерйозно налаштовані на припинення війни, і це не дивно.

"Путін вважає, що Трамп може кинути Україну і полегшити собі завдання продовжувати захоплювати українську територію", - йдеться в матеріалі.

Кремль відправив до Туреччини делегацію низького рівня, схожу на ту, яку він відправив у 2022 році для переговорів, які не були серйозними, пише WSJ.

Дієві методи

Після інавгурації Трампа Путін запустив 346 ракет і понад 13 тисяч справжніх і несправжніх безпілотників по Україні, згідно з підрахунками Інституту з вивчення війни.

"Володимире, ЗУПИНИСЬ!" - написав Трамп у соціальних мережах після того, як наприкінці минулого місяця внаслідок російського удару загинули мирні жителі в Києві. Путін не зупинився. Унаслідок атаки на столицю минулого тижня загинули мирні жителі.

"Найкращий шлях до миру - посилити тиск на Москву. Трамп може почати з вторинних санкцій проти країн, які купують російські енергоносії", - зазначає WSJ.

Колишній головний економіст Міністерства фінансів США Ерік Ван Ностранд написав цього тижня, що вилучення чверті російського нафтового експорту з ринку скоротить нафтові доходи Кремля на 20%. Світовий видобуток нафти досить високий, щоб не сильно підняти ціни на газ у США.

"Трамп також може оголосити про свою підтримку збільшення військової допомоги для України. Коли Трамп нарешті зустрінеться з Путіним, Україна і Трамп вестимуть переговори з набагато сильнішої позиції. Мир через силу, як хтось одного разу це назвав", - підсумовує WSJ у редакційній статті.

Новий наступ

За інформацією CNN, Росія накопичує сили на лінії фронту для нового наступу і захоплення нової української території. "Путін спробує забрати будь-яку землю, яку зможе отримати, аж до околиць Києва", - сказав виданню американський чиновник.

Рене представники української розвідки повідомили Financial Times, що Росія готується до масштабного наступу в Україні, замість того, щоб сигналізувати про готовність до мирних переговорів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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