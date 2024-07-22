На Донеччині загинули воїни з Луцької громади Юрій Кравчук і Вячеслав Терьохін
Сьогодні, 20:35
На жаль, війна збрала життя двох військовослужбовців з Луцької територіальної громади.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Житель с. Дачне Луцької міської територіальної громади Терьохін Вячеслав Олександрович, 07.05.2000 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника відділення морської піхоти взводу морської піхоти роти морської піхоти.
Матрос Терьохін Вячеслав Олександрович загинув 12.04.2022 року від поранень отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в зоні проведення бойових дій у Донецькій області.
Лучанин Кравчук Юрій Васильович, 04.03.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника 1 відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки 3 десантно-штурмового батальйону.
Молодший сержант Кравчук Юрій Васильович загинув 20.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Житель с. Дачне Луцької міської територіальної громади Терьохін Вячеслав Олександрович, 07.05.2000 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника відділення морської піхоти взводу морської піхоти роти морської піхоти.
Матрос Терьохін Вячеслав Олександрович загинув 12.04.2022 року від поранень отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в зоні проведення бойових дій у Донецькій області.
Лучанин Кравчук Юрій Васильович, 04.03.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника 1 відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки 3 десантно-штурмового батальйону.
Молодший сержант Кравчук Юрій Васильович загинув 20.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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