На Донеччині загинули воїни з Луцької громади Юрій Кравчук і Вячеслав Терьохін

На жаль, війна збрала життя двох військовослужбовців з Луцької територіальної громади.Про це повідомив Луцький міський головаЖитель с. Дачне Луцької міської територіальної громади, 07.05.2000 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника відділення морської піхоти взводу морської піхоти роти морської піхоти.Матрос Терьохін Вячеслав Олександрович загинув 12.04.2022 року від поранень отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в зоні проведення бойових дій у Донецькій області.Лучанин, 04.03.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника 1 відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки 3 десантно-штурмового батальйону.Молодший сержант Кравчук Юрій Васильович загинув 20.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.