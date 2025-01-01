Громада з Волині виділила рятувальникам гроші на спецобладнання





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Рятувальники 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС Волині отримали допомогу у вигляді субвенції, виділеної Городищенською громадою. Завдяки цим коштам було придбано пожежно-рятувальне та технічне обладнання.



"Кожен такий внесок у розбудову пожежно-рятувальної служби робить її ще міцнішою для захисту цивільного населення і територій", - йдеться у дописі ДСНСників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники отримали допомогу від Городищенської громади.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Рятувальники 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС Волині отримали допомогу у вигляді субвенції, виділеної Городищенською громадою. Завдяки цим коштам було придбано пожежно-рятувальне та технічне обладнання."Кожен такий внесок у розбудову пожежно-рятувальної служби робить її ще міцнішою для захисту цивільного населення і територій", - йдеться у дописі ДСНСників.

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