Громада з Волині виділила рятувальникам гроші на спецобладнання
Сьогодні, 21:16
Волинські рятувальники отримали допомогу від Городищенської громади.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС Волині отримали допомогу у вигляді субвенції, виділеної Городищенською громадою. Завдяки цим коштам було придбано пожежно-рятувальне та технічне обладнання.
"Кожен такий внесок у розбудову пожежно-рятувальної служби робить її ще міцнішою для захисту цивільного населення і територій", - йдеться у дописі ДСНСників.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС Волині отримали допомогу у вигляді субвенції, виділеної Городищенською громадою. Завдяки цим коштам було придбано пожежно-рятувальне та технічне обладнання.
"Кожен такий внесок у розбудову пожежно-рятувальної служби робить її ще міцнішою для захисту цивільного населення і територій", - йдеться у дописі ДСНСників.
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