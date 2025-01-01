Громада з Волині виділила рятувальникам гроші на спецобладнання

Громада з Волині виділила рятувальникам гроші на спецобладнання
Волинські рятувальники отримали допомогу від Городищенської громади.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Рятувальники 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС Волині отримали допомогу у вигляді субвенції, виділеної Городищенською громадою. Завдяки цим коштам було придбано пожежно-рятувальне та технічне обладнання.

"Кожен такий внесок у розбудову пожежно-рятувальної служби робить її ще міцнішою для захисту цивільного населення і територій", - йдеться у дописі ДСНСників.

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Теги: Волинь, ДСНС, гроші, допомога
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