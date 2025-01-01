На Харківщині загинув штаб-сержант із Волині Сергій Остапишин

На Харківщині загинув штаб-сержант із Волині Сергій Остапишин
Чергова сумна звістка про загибель воїна-краянина надійшла на Волинь та Володимирську громаду.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"13 травня на Харківщині трагічно обірвалося життя штаб-сержанта Остапишина Сергія Сергійовича. Військовослужбовцю назавжди лишилося 35 років", - йдеться у дописі.

Про дату і час прощання з Захисником повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Володимир, смерть, загибель, втрата, війна, Сергій Остапишин
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