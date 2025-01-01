Війна забрала життя молодого воїна з Волині Олександра Корпача

Російсько-українська війна знову забрала життя молодого воїна-захисника, який боронив Батьківщину від окупантів.Про це повідомив очільник Ратнівської селищної ради Віталій Бірук."З невимовним болем повідомляю про втрату молодого захисника, 03.04.1996 року народження, жителя села Прохід. Знову втрата… Згасло молоде, повне сил і енергії, життя… Немає слів висловити біль, лиш надія і віра в Бога і сили ЗСУ.Вічна шана захиснику. Схиляємо голови в скороботі разом з рідними перед подвигом Воїна", - йдеться у дописі очільнка громади.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.