У селищі на Волині продовжили закриття залізничного переїзду
Сьогодні, 01:15
У адміністративному центрі Луківської територіальної громади продовжили терміни закриття залізничного переїзду.
Про це йдеться на сторінці громади у соцмережах.
"У зв’язку з великим обсягом робіт під час капітального ремонту колії 1435 мм, рух автотранспорту через залізничний переїзд на 476 км + 943 м (О 031588 ст. Мацеїв – до М-07, 1+777) буде закрито до 21 травня 2025 року", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Об’їзд здійснюється через залізничний переїзд 478 км + 712 м (Т-03-09 Стара Вижівка – Піддубці, 41+400)
У громаді зазначили, що відповідальним за безпеку руху на переїзді під час виконання робіт – шляховий майстер Іван Омельчук.
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Про це йдеться на сторінці громади у соцмережах.
"У зв’язку з великим обсягом робіт під час капітального ремонту колії 1435 мм, рух автотранспорту через залізничний переїзд на 476 км + 943 м (О 031588 ст. Мацеїв – до М-07, 1+777) буде закрито до 21 травня 2025 року", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Об’їзд здійснюється через залізничний переїзд 478 км + 712 м (Т-03-09 Стара Вижівка – Піддубці, 41+400)
У громаді зазначили, що відповідальним за безпеку руху на переїзді під час виконання робіт – шляховий майстер Іван Омельчук.
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