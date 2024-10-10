У селищі на Волині продовжили закриття залізничного переїзду

У адміністративному центрі Луківської територіальної громади продовжили терміни закриття залізничного переїзду.Про це йдеться на сторінці громади у соцмережах."У зв’язку з великим обсягом робіт під час капітального ремонту колії 1435 мм, рух автотранспорту через залізничний переїзд на 476 км + 943 м (О 031588 ст. Мацеїв – до М-07, 1+777) буде закрито до 21 травня 2025 року", - йдеться у дописі на сторінці громади.Об’їзд здійснюється через залізничний переїзд 478 км + 712 м (Т-03-09 Стара Вижівка – Піддубці, 41+400)У громаді зазначили, що відповідальним за безпеку руху на переїзді під час виконання робіт – шляховий майстер