У селищі на Волині продовжили закриття залізничного переїзду

У селищі на Волині продовжили закриття залізничного переїзду
У адміністративному центрі Луківської територіальної громади продовжили терміни закриття залізничного переїзду.

Про це йдеться на сторінці громади у соцмережах.

"У зв’язку з великим обсягом робіт під час капітального ремонту колії 1435 мм, рух автотранспорту через залізничний переїзд на 476 км + 943 м (О 031588 ст. Мацеїв – до М-07, 1+777) буде закрито до 21 травня 2025 року", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Об’їзд здійснюється через залізничний переїзд 478 км + 712 м (Т-03-09 Стара Вижівка – Піддубці, 41+400)

У громаді зазначили, що відповідальним за безпеку руху на переїзді під час виконання робіт – шляховий майстер Іван Омельчук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луків, залізничний переїзд, закриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині продовжили закриття залізничного переїзду
Сьогодні, 01:15
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Війна забрала життя молодого воїна з Волині Олександра Корпача
16 травня, 23:19
На Харківщині загинув штаб-сержант із Волині Сергій Остапишин
16 травня, 22:34
Бус перекинувся після зіткнення: у Ковелі сталася ДТП. ФОТО
16 травня, 21:53
Схожі новини
На війні загинув сапер з Волині Валерій Смаль На війні загинув сапер з Волині Валерій Смаль
10 жовтня, 2024, 20:35
На Волині закрили ще одну початкову школу На Волині закрили ще одну початкову школу
04 жовтня, 2024, 20:38
На Волині зіткнулися три вантажівки. ФОТО На Волині зіткнулися три вантажівки. ФОТО
24 серпня, 2024, 03:32
На Волині тимчасово перекрили один із залізничних переїздів На Волині тимчасово перекрили один із залізничних переїздів
09 липня, 2024, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині продовжили закриття залізничного переїзду
Сьогодні, 01:15
 0
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Війна забрала життя молодого воїна з Волині Олександра Корпача
16 травня, 23:19
 0
На Харківщині загинув штаб-сержант із Волині Сергій Остапишин
16 травня, 22:34
 0
Бус перекинувся після зіткнення: у Ковелі сталася ДТП. ФОТО
16 травня, 21:53
 0
Медіа
відео
1/8