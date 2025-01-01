Міськрада на Волині виділила 1,5 мільйона на підтримку українського війська

Міськрада на Волині виділила 1,5 мільйона на підтримку українського війська
Володимирська міська рада вирішила виділити понад мільйон гривень на підтримку українського війська.

Таке рішення обранці громади прийняли під час сесії міськрад, - написав міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Продовжуємо підтримувати наші ЗСУ, виділили чергову допомогу, у розмірі 1,5 млн грн на підтримку сил безпеки й оборони України та проведення заходів з територіальної оборони. Також проголосували про передачу майна військовим, яке раніше закупили за кошти місцевого бюджету", - йдеться у дописі міського голови.

Крім цього Володимирська міськрада виділила 2,6 млн грн на доплату педагогам за несприятливі умови праці, 1,1 млн - на будівництво мережі централізованого водовідведення, 1,2 млн грн - на співфінансування капремонту шістьох ліфтів тощо.

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Теги: Україна, війна, Володимир, гроші, допомога, армія
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