Міськрада на Волині виділила 1,5 мільйона на підтримку українського війська
Сьогодні, 05:28
Володимирська міська рада вирішила виділити понад мільйон гривень на підтримку українського війська.
Таке рішення обранці громади прийняли під час сесії міськрад, - написав міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Продовжуємо підтримувати наші ЗСУ, виділили чергову допомогу, у розмірі 1,5 млн грн на підтримку сил безпеки й оборони України та проведення заходів з територіальної оборони. Також проголосували про передачу майна військовим, яке раніше закупили за кошти місцевого бюджету", - йдеться у дописі міського голови.
Крім цього Володимирська міськрада виділила 2,6 млн грн на доплату педагогам за несприятливі умови праці, 1,1 млн - на будівництво мережі централізованого водовідведення, 1,2 млн грн - на співфінансування капремонту шістьох ліфтів тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Таке рішення обранці громади прийняли під час сесії міськрад, - написав міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Продовжуємо підтримувати наші ЗСУ, виділили чергову допомогу, у розмірі 1,5 млн грн на підтримку сил безпеки й оборони України та проведення заходів з територіальної оборони. Також проголосували про передачу майна військовим, яке раніше закупили за кошти місцевого бюджету", - йдеться у дописі міського голови.
Крім цього Володимирська міськрада виділила 2,6 млн грн на доплату педагогам за несприятливі умови праці, 1,1 млн - на будівництво мережі централізованого водовідведення, 1,2 млн грн - на співфінансування капремонту шістьох ліфтів тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Міськрада на Волині виділила 1,5 мільйона на підтримку українського війська
Сьогодні, 05:28
У селищі на Волині продовжили закриття залізничного переїзду
Сьогодні, 01:15
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Війна забрала життя молодого воїна з Волині Олександра Корпача
16 травня, 23:19