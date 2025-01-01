Міськрада на Волині виділила 1,5 мільйона на підтримку українського війська

Володимирська міська рада вирішила виділити понад мільйон гривень на підтримку українського війська.Таке рішення обранці громади прийняли під час сесії міськрад, - написав міський голова Володимира"Продовжуємо підтримувати наші ЗСУ, виділили чергову допомогу, у розмірі 1,5 млн грн на підтримку сил безпеки й оборони України та проведення заходів з територіальної оборони. Також проголосували про передачу майна військовим, яке раніше закупили за кошти місцевого бюджету", - йдеться у дописі міського голови.Крім цього Володимирська міськрада виділила 2,6 млн грн на доплату педагогам за несприятливі умови праці, 1,1 млн - на будівництво мережі централізованого водовідведення, 1,2 млн грн - на співфінансування капремонту шістьох ліфтів тощо.