У Луцьку стартує масштабна реконструкція 50-річних очисних споруд. ФОТО, ВІДЕО





Про це Віктор Гуменюк. З його слів, наразі розпочинається перший етап робіт.



"Це фактично блок механічної очистки. Роботи є надто складними з точки зору того, що вони будуть відбуватися на діючому об'єкті. Другим етапом це буде уже біологічна очистка", — розповів керівник підприємства.



Реалізація проєкту сприятиме поліпшенню стану екології в громаді, зокрема зменшенню викидів у навколишнє середовище та усуненню неприємних запахів, зазначила начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.



"На вході вода забруднена буде йти не відкритим способом, так як ми спостерігаємо сьогодні — дві труби, на які йде вся забруднена вода з міста. А ці труби будуть заходити під землю. Вже можна собі уявити, що буде зменшення негативного впливу на довкілля", — зазначила посадовиця.



Роботу над проєктом із реконструкції розпочали шість років тому. На його реалізацію, зазначив Віктор Гуменюк, витратять понад 30 мільйонів євро.



"Перший етап орієнтовно 9 млн євро. Кредит у нас буде складати близько 11 млн євро. Енергетичний блок, що стосується біогазової установки — це приблизно 14 млн євро, але це окупний проєкт", — сказав керівник "Луцькводоканалу".



Як розповів міський голова Ігор Поліщук, наразі для старту робіт придбали обладнання майже на 200 мільйонів гривень: "Обладнання знаходиться на підприємстві. Зараз йдуть підготовчі роботи. За тиждень будуть стартувати основні роботи".



Завершити перший етап проєкту планують до кінця 2026 року, зазначив директор комунального підприємства "Луцькводоканал".



Віктор Гуменюк додав: паралельно реалізовуватиметься проєкт біологічної очистки, який планують завершити у 2028 році.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 травня в Луцьку презентували проєкт реконструкції міських очисних споруд, через які щодоби проходить 42 мільйони літрів стічної води з усього міста. Споруди, котрим понад 50 років, реконструюватимуть у два етапи.Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства "Луцькводоканал". З його слів, наразі розпочинається перший етап робіт."Це фактично блок механічної очистки. Роботи є надто складними з точки зору того, що вони будуть відбуватися на діючому об'єкті. Другим етапом це буде уже біологічна очистка", — розповів керівник підприємства.Реалізація проєкту сприятиме поліпшенню стану екології в громаді, зокрема зменшенню викидів у навколишнє середовище та усуненню неприємних запахів, зазначила начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак."На вході вода забруднена буде йти не відкритим способом, так як ми спостерігаємо сьогодні — дві труби, на які йде вся забруднена вода з міста. А ці труби будуть заходити під землю. Вже можна собі уявити, що буде зменшення негативного впливу на довкілля", — зазначила посадовиця.Роботу над проєктом із реконструкції розпочали шість років тому. На його реалізацію, зазначив Віктор Гуменюк, витратять понад 30 мільйонів євро."Перший етап орієнтовно 9 млн євро. Кредит у нас буде складати близько 11 млн євро. Енергетичний блок, що стосується біогазової установки — це приблизно 14 млн євро, але це окупний проєкт", — сказав керівник "Луцькводоканалу".Як розповів міський голованаразі для старту робіт придбали обладнання майже на 200 мільйонів гривень: "Обладнання знаходиться на підприємстві. Зараз йдуть підготовчі роботи. За тиждень будуть стартувати основні роботи".Завершити перший етап проєкту планують до кінця 2026 року, зазначив директор комунального підприємства "Луцькводоканал".Віктор Гуменюк додав: паралельно реалізовуватиметься проєкт біологічної очистки, який планують завершити у 2028 році.

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