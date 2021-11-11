У Луцьку стартує масштабна реконструкція 50-річних очисних споруд. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку стартує масштабна реконструкція 50-річних очисних споруд. ФОТО, ВІДЕО
16 травня в Луцьку презентували проєкт реконструкції міських очисних споруд, через які щодоби проходить 42 мільйони літрів стічної води з усього міста. Споруди, котрим понад 50 років, реконструюватимуть у два етапи.

Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк. З його слів, наразі розпочинається перший етап робіт.
У Луцьку стартує масштабна реконструкція 50-річних очисних споруд. ФОТО, ВІДЕО

"Це фактично блок механічної очистки. Роботи є надто складними з точки зору того, що вони будуть відбуватися на діючому об'єкті. Другим етапом це буде уже біологічна очистка", — розповів керівник підприємства.
У Луцьку стартує масштабна реконструкція 50-річних очисних споруд. ФОТО, ВІДЕО


Реалізація проєкту сприятиме поліпшенню стану екології в громаді, зокрема зменшенню викидів у навколишнє середовище та усуненню неприємних запахів, зазначила начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.
У Луцьку стартує масштабна реконструкція 50-річних очисних споруд. ФОТО, ВІДЕО

"На вході вода забруднена буде йти не відкритим способом, так як ми спостерігаємо сьогодні — дві труби, на які йде вся забруднена вода з міста. А ці труби будуть заходити під землю. Вже можна собі уявити, що буде зменшення негативного впливу на довкілля", — зазначила посадовиця.
У Луцьку стартує масштабна реконструкція 50-річних очисних споруд. ФОТО, ВІДЕО


Роботу над проєктом із реконструкції розпочали шість років тому. На його реалізацію, зазначив Віктор Гуменюк, витратять понад 30 мільйонів євро.

"Перший етап орієнтовно 9 млн євро. Кредит у нас буде складати близько 11 млн євро. Енергетичний блок, що стосується біогазової установки — це приблизно 14 млн євро, але це окупний проєкт", — сказав керівник "Луцькводоканалу".
У Луцьку стартує масштабна реконструкція 50-річних очисних споруд. ФОТО, ВІДЕО


Як розповів міський голова Ігор Поліщук, наразі для старту робіт придбали обладнання майже на 200 мільйонів гривень: "Обладнання знаходиться на підприємстві. Зараз йдуть підготовчі роботи. За тиждень будуть стартувати основні роботи".
У Луцьку стартує масштабна реконструкція 50-річних очисних споруд. ФОТО, ВІДЕО

Завершити перший етап проєкту планують до кінця 2026 року, зазначив директор комунального підприємства "Луцькводоканал".
У Луцьку стартує масштабна реконструкція 50-річних очисних споруд. ФОТО, ВІДЕО

Віктор Гуменюк додав: паралельно реалізовуватиметься проєкт біологічної очистки, який планують завершити у 2028 році.


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Теги: Волинь, Луцьк, реконструкція, очисні споруди
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