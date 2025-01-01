Окупанти за добу втратили ще понад 900 солдатів, - Генштаб ЗСУ





Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2025 року орієнтовно склали:



особового складу - близько 972 600 (+910) осіб ліквідовано;

танків - 10 831 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 22 553 (+7) од.;

артилерійських систем - 27 942 (+34) од.;

РСЗВ - 1 386 (+1) од.;

засоби ППО - 1 167 од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 278 (+155) од.;

крилатих ракет - 3 197 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 48 809 (+96) од.;

спеціальної техніки - 3 892 од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України ліквідували за добу ще 910 російських окупантів, а також знищили 6 танків, 7 ББМ та 34 артсистем противника.Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2025 року орієнтовно склали:особового складу - близько 972 600 (+910) осіб ліквідовано;танків - 10 831 (+6) од.;бойових броньованих машин - 22 553 (+7) од.;артилерійських систем - 27 942 (+34) од.;РСЗВ - 1 386 (+1) од.;засоби ППО - 1 167 од.;літаків - 372 од.;гелікоптерів - 335 од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 278 (+155) од.;крилатих ракет - 3 197 од.;кораблів/катерів - 28 од.;підводних човнів - 1 од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 48 809 (+96) од.;спеціальної техніки - 3 892 од.

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