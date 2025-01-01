Окупанти за добу втратили ще понад 900 солдатів, - Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 09:15
Сили оборони України ліквідували за добу ще 910 російських окупантів, а також знищили 6 танків, 7 ББМ та 34 артсистем противника.
Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу - близько 972 600 (+910) осіб ліквідовано;
танків - 10 831 (+6) од.;
бойових броньованих машин - 22 553 (+7) од.;
артилерійських систем - 27 942 (+34) од.;
РСЗВ - 1 386 (+1) од.;
засоби ППО - 1 167 од.;
літаків - 372 од.;
гелікоптерів - 335 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 278 (+155) од.;
крилатих ракет - 3 197 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 48 809 (+96) од.;
спеціальної техніки - 3 892 од.
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Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу - близько 972 600 (+910) осіб ліквідовано;
танків - 10 831 (+6) од.;
бойових броньованих машин - 22 553 (+7) од.;
артилерійських систем - 27 942 (+34) од.;
РСЗВ - 1 386 (+1) од.;
засоби ППО - 1 167 од.;
літаків - 372 од.;
гелікоптерів - 335 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 278 (+155) од.;
крилатих ракет - 3 197 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 48 809 (+96) од.;
спеціальної техніки - 3 892 од.
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